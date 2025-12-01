MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Φονική ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο με τέσσερις νεκρούς και 22 τραυματίες – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Παρά τις συνεχιζόμενες αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές πόλεις σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.

Τη Δευτέρα (01/12) η Ρωσία έβαλε στο στόχαστρο την πόλη Ντνίπρο στην κεντροανατολική Ουκρανία, εξαπολύοντας φονική πυραυλική επίθεση, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 22 να τραυματιστούν.

«Στο Ντνίπρο έχουμε τέσσερις νεκρούς και 22 τραυματίες», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, Σέρχιι Λισάκ. Ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος προκάλεσε επίσης σοβαρές ζημιές σε βενζινάδικο, γύρω επιχειρήσεις και οχήματα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δημοσίευσαν φωτογραφίες με καμένα αυτοκίνητα, σπασμένο σχολικό λεωφορείο, διασώστες να μεταφέρουν τραυματίες και μία σορό σε μαύρη σακούλα.

Το Ντνίπρο, βιομηχανικό και πανεπιστημιακό κέντρο με πληθυσμό σχεδόν ενός εκατομμυρίου κατοίκων πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου.

Είναι πρωτεύουσα της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, στην οποία οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2025 και από τότε προελαύνουν πολύ αργά.

Τον Ιανουάριο του 2023, ρωσικός πύραυλος είχε καταστρέψει πολυκατοικία στην ίδια πόλη, σκοτώνοντας 46 ανθρώπους, ανάμεσά τους 6 παιδιά -μία από τις πιο φονικές επιθέσεις του πολέμου.

Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, η πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές και στις δύο πλευρές και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια ανθρώπους.

Πόλεμος Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης: Καλώ τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να συνεννοηθούμε για την αναθεώρηση του άρθρου 86

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ξέσπασε η Τουρκάλα προπονήτρια του Παναθηναϊκού μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ: “Δέχτηκα λεκτικές επιθέσεις για τη γυναικεία μου υπόσταση”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 λεπτά πριν

Τραγωδία στη Λούτσα: Ο 29χρονος οδηγός παραδέχτηκε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές δηλώσεις για την επιστροφή ενοικίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ουκρανή άλλαξε τις πινακίδες του ΙΧ με αυτοκόλλητο και αντιστάθηκε όταν πήγαν να τη συλλάβουν

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου για Ανέστη Ευαγγελόπουλο: Δεν το ξέρω το παιδί αλλά αν στα 52 μου με θεωρεί γέρο, αυτό είναι στενάχωρο