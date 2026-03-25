Ουκρανία: Ένας νεκρός σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε σε ρωσική επίθεση στη περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ιδιωτική κατοικία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, καθώς και ζημιές σε έξι γειτονικά κτίρια, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών σε ανάρτηση στο Telegram, αναρτώντας επίσης φωτογραφίες με πυροσβέστες που επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες σε ένα μερικώς κατεστραμμένο κτίριο. Η φωτιά κατασβέστηκε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.