ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Ένας νεκρός και 15 τραυματίες στη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο

|
THESTIVAL TEAM

Η ευρείας κλίμακας ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους στην ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε έναν θάνατο και 15 τραυματισμούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Οι υπηρεσίες ανέφεραν μέσω Telegram ότι ο απολογισμός της επιδρομής είναι «ένας νεκρός και τουλάχιστον 15 τραυματίες», καθώς και ζημιές σε οκτώ από τις δέκα συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Ουκρανία

