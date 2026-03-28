Ουκρανία: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και έντεκα ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν στην πόλη της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής, Σέρχιι Λίσακ, ο οποίος δήλωσε ότι «δυστυχώς υπάρχει ένας νεκρός», κάνοντας λόγο για σοβαρές συνέπειες από την επίθεση.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τα πλήγματα έπληξαν κατοικημένη περιοχή της πόλης, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και υποδομές, ενώ μεταξύ των στόχων βρέθηκε και μαιευτήριο.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά έντεκα άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των ζημιών και των επιπτώσεων της επίθεσης.

