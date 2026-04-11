Ουκρανία: Δύο νεκροί ύστερα από ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό πριν από την πασχαλινή κατάπαυση πυρός

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα σε ρωσική επίθεση σε περιοχή με κατοικίες στην Οδησσό, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, μερικές ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση πυρός που αποφασίστηκε για το Πάσχα των ορθοδόξων.

«Δύο άλλοι άνθρωποι που τραυματίστηκαν είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο», και «μη στρατιωτικές υποδομές υπέστησαν σημαντικές ζημιές», κυρίως κτίρια, μια εστία πανεπιστημίου και ένα νηπιαγωγείο, πρόσθεσε ο Σέρχιι Λίσακ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην περιφέρεια της Οδησσού, που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα και αποτελεί συχνά στόχο της Μόσχας.

Η 32 ωρών κατάπαυση πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή σήμερα στις 16.00 (τοπικές ώρες και ώρα Ελλάδας) για το Πάσχα των ορθοδόξων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ανακοινώσει ότι θα διαρκέσει έως το βράδυ της Κυριακής.

Πριν την έναρξη της εκεχειρίας, οι αρχές των ουκρανικών περιφερειών Πολτάβα (κέντρο) και Σούμι (βορειοανατολικά) δήλωσαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δεκαπέντε τραυματίστηκαν σε δυο ξεχωριστές ρωσικές επιδρομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 19 ώρες πριν

Με κατάνυξη και συγκίνηση η Αποκαθήλωση στα Ιεροσόλυμα – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

“Πάλεψε, νίκησε, έχασε”: Ο συγκινητικός επικήδειος του Ραζβάν Λουτσέσκου στην κηδεία του πατέρα του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Λαμία: Βρέθηκε σώα η 45χρονη που αγνοούταν από τη Μεγάλη Δευτέρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Στα Χανιά για το Πάσχα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την οικογένειά του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Υπέροχη κίνηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στη μνήμη δύο αδικοχαμένων “αετόπουλων” – Θα τοποθετηθεί ειδική αναμνηστική πλάκα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου στο Βουκουρέστι: Εκφώνησε επικήδειο ο Ραζβάν, “παρών” στελέχη του ΠΑΟΚ