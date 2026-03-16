Όσκαρ 2026: Η “Μια μάχη μετά την άλλη” καλύτερη ταινία – Σάρωσε η Jessie Buckley για άλλη μία φορά – Αναλυτικά όλα τα βραβεία

Με τον Πολ Τόμας Άντερσον να κυριαρχεί στη φετινή διοργάνωση και την ταινία «One Battle After Another» να κατακτά έξι βραβεία, πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ η τελετή απονομής των 98ων Βραβείων Όσκαρ. Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Κόναν Ο’Μπράιαν, ο οποίος άνοιξε την τελετή με χιούμορ και αιχμηρές πολιτικές αναφορές.

Η ταινία του Άντερσον αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, καθώς απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και διακρίθηκε σε βασικές κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις που την ήθελαν φαβορί.

Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας ανακοίνωσαν στη σκηνή οι Νικόλ Κίντμαν και Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο της παραγωγής που συγκέντρωσε συνολικά έξι αγαλματίδια.

The Oscar for Best Directing goes to Paul Thomas Anderson for "One Battle After Another."

Το απρόβλεπτο θρίλερ «Μια μάχη μετά την άλλη», που παρακολουθεί τις περιπέτειες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς σε μια Αμερική που αδυνατεί να συμβιβαστεί με τον εαυτό της, κέρδισε χθες Κυριακή το βράδυ Όσκαρ καλύτερης ταινίας, θριαμβεύοντας στη λαμπερή βραδιά που οργάνωσε η αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου, με συνολικά έξι αγαλματίδια, ανάμεσά τους αυτό για την καλύτερη σκηνοθεσία, που έλαβε ο Πολ Τόμας Άντερσον.

The Oscar for Best Picture goes to "One Battle After Another."

Επικράτησε του φιλμ «Αμαρτωλοί» —της κυριότερης αντίπαλης υποψηφιότητας, που… περιορίστηκε σε τέσσερα βραβεία—, καθώς και άλλων τριών που εξήρε η κριτική, των Marty Supreme, «Άμνετ» και «Μυστικός πράκτορας»

Στον Μάικλ Μπι Τζόρνταν το αγαλματίδιο για τον α΄ ανδρικό ρόλο («Αμαρτωλοί»)

Στην κατηγορία Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν κέρδισε το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του για την ερμηνεία του στην ταινία «Sinners». Η ανακοίνωση της νίκης του προκάλεσε έντονο χειροκρότημα στην αίθουσα, με τον ίδιο να δηλώνει συγκινημένος από τη σκηνή:

«Ο θεός είναι καλός. Η μαμά μου είναι εδώ. Ευχαριστώ τον μπαμπά μου».

Στην Τζέσι Μπάκλεϊ το αγαλματίδιο για τον α΄ γυναικείο ρόλο («Άμνετ»)

Το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου απονεμήθηκε στην Τζέσι Μπάκλεϊ για την ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet».

Η ιρλανδή Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε χθες Κυριακή το βράδυ βραβείο Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, για την έξοχη ενσάρκωση της μητέρας την οποία στοιχειώνει ο θάνατός του γιου της στην ταινία «Άμνετ».

Στην τραγωδία αυτή, εμπνευσμένη από τη ζωή του Γουίλιαμ Σέξπιρ, ενσαρκώνει τη σύζυγο του άγγλου δραματουργού, την οποία τσακίζει η αρρώστια που της παίρνει το παιδί, προτού βρει κάθαρση στο θέατρο του άνδρα της. Επικράτησε των Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I’d Kick You), Έμα Στόουν («Bugonia»), Ρενάτε Ράινσβε («Συναισθηματική αξία») και Κέιτ Χάντσον (Song Sang Blue).

Ο Σον Πεν κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου αλλά δεν ήταν παρών στην τελετή

Το βραβείο ανακοινώθηκε κανονικά στη σκηνή και το παρέλαβε για λογαριασμό του ο περισυνος νικητής Κιεραν Κάλκον ο οποίος σχολίασε με χιούμορ ότι ο Penn «δεν μπορούσε να είναι εδώ απόψε, ή ίσως απλώς δεν ήθελε».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Penn βρισκόταν εκτός ΗΠΑ, πιθανότατα στην Ουκρανία όπου έχει δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε ανθρωπιστικές και πολιτικές πρωτοβουλίες.

Με αυτή τη νίκη πρόσθεσε ακόμη ένα βραβείο στη συλλογή του, μετά τα Όσκαρ που είχε κερδίσει για τις ταινίες Mystic River και το Milk.

Στην Έιμυ Μάντιγκαν το αγαλματίδιο για τον β΄ Γυναικείο Ρόλο: Ανέβηκε φορώντας παντελόνια

Το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου απονεμήθηκε στην Έιμι Μάντιγκαν για την ταινία «Weapons», τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη της υποψηφιότητα.

Η Έιμυ Μάντιγκαν φορώντας παντελόνια ανέβηκε στη σκηνή για να πάρει το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου για το «Weapons» αρκετά χρόνια μετά από τη νίκη του άντρα της Εντ Χάρις. 40 χρόνια στον χώρο, και ξυρίζοντας τα πόδια της -όπως χαρακτηριστικά ανέφερε- στο μπάνιο σκέφτηκε ότι δεν έπρεπε να αναφέρει κανένα όνομα από αυτούς που δεν ξέρουν στον ευχαριστήριο λόγο της, όμως το έκανε. Ευχαρίστησε επίσης τις υπόλοιπες συνυποψήφιες. «τρέμουν τα πόδια μου […] Ευχαριστώ την κόρη μου Λίλη, τον άντρα της τον Σον, τον άντρα μου τον Έντ και τον σκύλο μας», είπε στο λόγο της, ενώ νωρίτερα ξέσπασε σε ένα γάργαρο νευρικό γέλιο.

Σημαντικές διακρίσεις και ιστορικές στιγμές

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η νίκη της Autumn Durald Arkapaw, η οποία κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για την ταινία «Sinners», γράφοντας ιστορία ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο.

Το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας απονεμήθηκε στη νορβηγική παραγωγή «Sentimental Value» του Γιοακίμ Τρίερ, ενώ το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Animation κέρδισε το «K-Pop Demon Hunters».

Το τραγούδι «Golden» από την ίδια ταινία κατέκτησε το Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού, καταγράφοντας την πρώτη νίκη τραγουδιού της K-pop στην ιστορία του θεσμού.

Στην κατηγορία Οπτικών Εφέ, το βραβείο απέσπασε η ταινία «Avatar: Fire and Ash», ενώ το Όσκαρ Καλύτερου Ήχου απονεμήθηκε στην ταινία «F1».

Ελληνική παρουσία στη φετινή διοργάνωση

Σημαντική ήταν και η ελληνική παρουσία στη φετινή τελετή. Η Κασσάνδρα Κουλουκουντίς, ελληνικής καταγωγής casting director, τιμήθηκε με το Όσκαρ Καλύτερου Κάστινγκ για την ταινία «One Battle After Another», σε μια κατηγορία που απονεμήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία των βραβείων.

Μια τελετή με χιούμορ και πολιτικά σχόλια

Ο παρουσιαστής της βραδιάς Κόναν Ο’Μπράιαν άνοιξε την τελετή με σατιρικά σχόλια για τη βιομηχανία του κινηματογράφου και την πολιτική επικαιρότητα. Σε μία από τις χαρακτηριστικές ατάκες του αναφέρθηκε στην ταινία «Hamnet», σχολιάζοντας:

«Ή όπως το λέμε εδώ στην Αμερική, προσιτή υγειονομική περίθαλψη».

Η εικόνα της φετινής διοργάνωσης

Η τελετή των 98ων Βραβείων Όσκαρ ανέδειξε μια χρονιά με έντονη ποικιλία κινηματογραφικών ειδών, από μεγάλα blockbusters έως ανεξάρτητες παραγωγές. Με έξι συνολικά βραβεία, το «One Battle After Another» επιβεβαίωσε τη δυναμική του και αποτέλεσε τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή της φετινής κινηματογραφικής βραδιάς.

Αναλυτικά όλα τα βραβεία: