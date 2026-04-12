Όρμπαν: “Είμαι εδώ για τη νίκη” – Μαγιάρ: “Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία”

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε ότι είναι “εδώ για να νικήσει” αφού ψήφισε στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στη χώρα του σε εκλογικό τμήμα στη Βουδαπέστη.

Ο Ορμπάν πρόσθεσε ότι η απόφαση του λαού πρέπει να γίνει σεβαστή στις εκλογές και σημείωσε ότι η Ευρώπη κατευθύνεται προς μια μεγάλη κρίση και ότι η Ουγγαρία χρειάζεται ισχυρή εθνική ενότητα για να αντισταθεί στις κρίσεις που πλησιάζουν.

Οι Ούγγροι “θα γράψουν ιστορία” στις σημερινές εκλογές όταν θα επιλέξουν “ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση” και το κόμμα του, το αντιπολιτευόμενο Tisza, κερδίσει στις εκλογές, δήλωσε ο ηγέτης του, ο Πέτερ Μαγιάρ, σε δημοσιογράφους αφού κατέθεσε την ψήφο του επίσης σε εκλογικό τμήμα της Βουδαπέστης.

Ο Μαγιάρ πρόσθεσε ότι κάθε ψήφος μετράει στις σημερινές βουλευτικές εκλογές, στις οποίες μπορεί να καταγραφεί ρεκόρ συμμετοχής. Επίσης κάλεσε τον κόσμο να αναφέρει οποιαδήποτε παρατυπία υποπέσει στην αντίληψή του στη διάρκεια της ψηφοφορίας, προσθέτοντας ότι η “εκλογική νοθεία είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βίκτορ Όρμπαν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Η πιο τρομακτική σειρά του Netflix για την οποία μιλάνε όλοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Γιάννης Λοβέρδος από τα Ιεροσόλυμα: Απόψε το βράδυ όλοι θα κάνουμε Ανάσταση με το Άγιο Φως – Είμαι πολύ συγκινημένος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Εθνική Ομάδα Πόλο: Εντυπωσιακή νίκη 16-10 επί της Ουγγαρίας στο κατάμεστο κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Οργάνωση σπιτιού: Το μεγαλύτερο λάθος που αποφεύγουν οι επαγγελματίες – Μπορεί να προκαλέσει ακαταστασία

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Πέντε τραυματίες στη Ρωσία από επίθεση ουκρανικών drones

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2028 εξετάζει η Κάμαλα Χάρις