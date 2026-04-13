MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

“Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ θα εξουδετερωθεί άμεσα”, λέει ο Τραμπ

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι θα καταστρέψει τα ιρανικά πλοία που θα προσπαθήσουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, λίγα λεπτά αφού τέθηκε σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανος πρόεδρος, με ανάρτηση στο Truth Social, υποστηρίζει ότι το πολεμικό ναυτικό του Ιράν έχει «εξοντωθεί» ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν χτυπήσει τα ταχέα περιπολικά σκάφη του Ιράν επειδή «δεν τα θεώρησαν απειλή».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, εντελώς εξολοθρευμένο. 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε χτυπήσει είναι ο μικρός αριθμός των αποκαλούμενων “πλοίων ταχείας επίθεσης”, επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή.

Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει οπουδήποτε στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΧΤΥΠΗΘΕΙ αμέσως, με το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε κατά των ναρκόπλοιων. Είναι γρήγορο και βάναυσο.

Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

