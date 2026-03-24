Ομοβροντία πυραύλων στο Ισραήλ από Ιράν και Χεζμπολάχ – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί στη Βηρυτό

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ έπειτα από δεύτερη προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για την εκτόξευση ακόμη μιας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του βόρειου Ισραήλ και ότι επιχειρούσαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να «αναχαιτίσουν την απειλή».

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) ανέφερε πως δεν έχει ενημερωθεί για θύματα ως αυτό το στάδιο, αλλά έστειλε διασώστες σε περιοχή όπου αναφέρθηκε πυραυλικό πλήγμα.

Το Ιράν ανακοινώνει πως εκτοξεύτηκε «νέο κύμα πυραύλων» εναντίον του Ισραήλ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξαπέλυσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Το Ιράν εκτόξευσε νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον των κατεχομένων εδαφών», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

Ισραηλινές επιδρομές έπληξαν τη Βηρυτό

Μόλις τις τελευταίες ώρες, σημειώθηκαν τρεις επιδρομές από ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη με στόχο τα νότια προάστια της Βηρυτού. Το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση προς οποιονδήποτε βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή να εκκενώσει.

Το Ισραήλ λέει ότι στοχεύει «στρατιωτικές υποδομές» της Χεζμπολάχ.

مشهد للغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية قبل قليل — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) March 23, 2026

Υπήρξε μια άλλη επιδρομή που σκότωσε έναν Ιρανό διοικητή της δύναμης Quds έξω από τη Βηρυτό νωρίτερα στην περιοχή Χαζίμια, κάτι που επιβεβαιώθηκε από Λιβανέζους αξιωματούχους.

Μια σημαντική γέφυρα έγινε στόχος σήμερα και καταστράφηκε. Έξι από τις επτά κύριες γέφυρες που διασχίζουν τον ποταμό Λιτάνι από το βόρειο τμήμα της χώρας προς το νότο έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί τις τελευταίες ημέρες.