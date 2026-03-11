Ομάν: Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι Σαλαλά

Δεξαμενές καυσίμων δέχτηκαν πλήγμα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο λιμάνι Σαλαλά του Ομάν, καθώς το Ιράν συνεχίζει να βάζει στο στόχαστρο υποδομές στον Κόλπο, σε απάντηση για τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο έδαφός του.

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε ότι πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν, όμως άλλα έπληξαν τις δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι, στο νότιο Ομάν, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο του σουλτανάτου, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε ζημιές σε εμπορικά πλοία.

Η ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Vanguard Tech ανακοίνωσε ότι διακόπηκε η λειτουργία του λιμανιού μετά την επίθεση. Από την Κοπεγχάγη, ο κολοσσός των θαλάσσιων μεταφορών Maersk επιβεβαίωσε ότι σταμάτησαν όλες οι επιχειρήσεις στο λιμάνι λόγω ενός «συμβάντος» στον τερματικό σταθμό γενικού φορτίου.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εξάλλου ότι ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε τον σουλτάνο του Ομάν Χαϊθάμ μπιν Τάρεκ αλ Σαΐντ ότι το συμβάν θα διερευνηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ