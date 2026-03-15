Οκτώ αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα

Οκτώ αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα που στόχευσε το όχημά τους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ Άκσα.

«Οκτώ μάρτυρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από μία επίθεση εναντίον ενός περιπολικού στην πόλη Αλ-Ζαουάιντα, στο κεντρικό τμήμα» του παλαιστινιακού θύλακα, ανέφερε το νοσοκομείο που βρίσκεται στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, επιβεβαίωσε αυτόν τον απολογισμό, διευκρινίζοντας πως όλα τα θύματα ήταν αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της αστυνομίας στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, ο συνταγματάρχης Ιγιάντ Αμπού Γιουσντέφ.