ΔΙΕΘΝΗ

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε ψήφισμα των κρατών του Κόλπου κατά του Ιράν

THESTIVAL TEAM

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα που υπέβαλε το Μπαχρέιν εκ μέρους των κρατών του Κόλπου (GCC) και της Ιορδανίας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών της περιοχής.

Συνολικά 136 κράτη-μέλη συνυπέγραψαν το σχέδιο ψηφίσματος (co-sponsors).

Με πλειοψηφία 13 ψήφων υπέρ και δύο αποχές (Ρωσία και Κίνα), το Συμβούλιο Aσφαλείας έκρινε ότι οι επιθέσεις που πραγματοποίησε το Ιράν κατά χωρών της περιοχής συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καλώντας την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντανόν, δήλωσε αμέσως μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ότι «το ισλαμικό καθεστώς επιτίθεται στις χώρες της περιοχής από απελπισία, επειδή αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος έχει πλέον αναγνωρίσει το πραγματικό του πρόσωπο. Το καθεστώς στην Τεχεράνη επιχειρεί να εξάγει τρόμο και καταστροφή, αλλά ακόμη και το Συμβούλιο Ασφαλείας εξαντλεί την υπομονή του απέναντι στην ιρανική επιθετικότητα».

