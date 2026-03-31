MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΟΗΕ: Το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπολογίζεται στα 186 δισ. δολάρια για τις αραβικές χώρες

Φωτογραφία Αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Ο πόλεμος που ξεκίνησε από τα κοινά πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, ο οποίος εξαπλώθηκε στη Μέση Ανατολή, έχει ήδη στοιχίσει 186 δισεκατομμύρια δολάρια στις αραβικές χώρες, ανακοίνωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΟΗΕ, απευθύνοντας έκκληση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών

«Ελπίζουμε οι μάχες να σταματήσουν αύριο, διότι κάθε ημέρα καθυστέρησης έχει αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία», είπε σε δημοσιογράφους ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αμπντάλα αλ Νταρνταρί, από το Αμάν.

«Εκτιμάμε πως η απώλεια που θα υποστεί το ΑΕΠ της αραβικής περιοχής έπειτα από έναν μήνα εχθροπραξιών θα ανέλθει σε περίπου 6%», πρόσθεσε, ήτοι «περίπου 186 δισεκατομμύρια δολάρια» λιγότερα για την οικονομία.

Οι πλούσιες πετρελαϊκές χώρες του Κόλπου, που βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών πληγμάτων ως αντίποινα για την αμερικανικό-ισραηλινή επίθεση, πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα, υπογράμμισε ο Αλ Νταρνταρί.

Επιπλέον, «εκτιμάμε πως ο αριθμός των θέσεων εργασίας που θα χαθούν εξαιτίας αυτής της σύρραξης κυμαίνεται γύρω στα 3,7 εκατομμύρια», πρόσθεσε.

Σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου στη φτώχεια, «αναμένουμε πως επιπλέον περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι στην περιοχή θα βρεθούν ή έχουν ήδη βρεθεί κάτω από το όριο της φτώχειας αυτόν τον μήνα».

Επισημαίνοντας την οικονομική εξάρτηση των χωρών του Κόλπου από το πετρέλαιο, ο αξιωματούχος του ΟΗΕ υπογράμμισε την αναγκαιότητα εύρεσης άλλων διαδρομών από τα Στενά του Χορμούζ, από τα οποία διέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως.

«Η αραβική οικονομία βασίζεται πρακτικά σε ένα μονάχα προϊόν», τόνισε. «Οι χώρες που δεν εξάγουν πετρέλαιο εξαρτιόνται από τις μεταφορές κεφαλαίων αποδήμων που έχουν εγκατασταθεί στις χώρες που εξάγουν πετρέλαιο και από τη βοήθεια που προέρχεται από αυτές τις χώρες, την ώρα που οι ίδιες οι χώρες που εξάγουν πετρέλαιο δεν έχουν παρά μονάχα ένα προϊόν», εξήγησε.

«Αυτή η ευθραυστότητα της αραβικής οικονομίας αναδεικνύεται από τα πρόσφατα γεγονότα, τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν είναι βιώσιμη», τόνισε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και για να αποφύγει την Αστυνομία πάτησε γκάζι και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Π. Μαρινάκης: Αν δεν πέτυχουμε αυτοδυναμία, μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορούμε να συζητήσουμε

ΠΑΙΔΕΙΑ 4 ώρες πριν

Ζαχαράκη: Ανακαινίζονται το καλοκαίρι 220 σχολεία με το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Γιάννης Πάριος: Η επί σκηνής αφιέρωση στη Μαρινέλλα – “Ούτε το όνομά της δεν μπορώ να πω, δεν ξεχνιέται ποτέ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κόρινθος: 38χρονη δέχτηκε άγρια επίθεση από τον πρώην της και τη νέα του κοπέλα – Της έριξαν σπρέι πιπεριού, νέφτι και τη χτύπησαν

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Πεζεσκιάν: Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να βάλει τέλος στον πόλεμο αλλά ζητά εγγυήσεις