ΟΗΕ: Τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν έκκληση στις ΗΠΑ να εξακολουθήσουν να δέχονται αιτούντες άσυλο

Υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών έκαναν έκκληση σήμερα στην Ουάσινγκτον να συνεχίσει να επιτρέπει την πρόσβαση σε αιτούντες άσυλο στη χώρα και να τους παρέχει νόμιμη οδό αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να παγώσει τη μετανάστευση από χώρες του «Τρίτου Κόσμου» έπειτα από μία επίθεση κοντά στον Λευκό Οίκο.

Οι δηλώσεις αποτελούν μία ακόμη κλιμάκωση των μέτρων κατά των μεταναστών που έχει διατάξει ο Τραμπ μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς προχθές, Τετάρτη, το οποίο σύμφωνα με τους ερευνητές πραγματοποίησε ένα Αφγανός υπήκοος ο οποίος εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021.

Κληθείς να απαντήσει στα σχόλια του Τραμπ, εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ο Τζέρεμι Λόρενς, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη: «Δικαιούνται προστασία βάσει του διεθνούς δικαίου και αυτή θα πρέπει να δοθεί με τη συνήθη διαδικασία».

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η Εουτζίν Μπιούν, δήλωσε: «Όταν άνθρωποι που χρειάζονται προστασία φθάνουν στο έδαφός τους [σ.σ. των ΗΠΑ], πρέπει να έχουν τη συνήθη διαδικασία ασύλου. Και πρέπει να έχουν πρόσβαση στο έδαφος», είπε, προσθέτοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των προσφύγων είναι νομοταγή μέλη της κοινότητας της φιλοξενούσας χώρας.

«Άρα θέλουμε πραγματικά να κάνουμε έκκληση σε αυτό το σημείο στις χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

