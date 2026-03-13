ΟΗΕ: Πάνω από 100 πρέσβεις και διπλωμάτες σε ειδική ισραηλινή ενημέρωση στα Ηνωμένα Έθνη για την απειλή του Ιράν

Περισσότεροι από 100 πρέσβεις, διπλωμάτες και εκπρόσωποι κρατών-μελών του ΟΗΕ συμμετείχαν σε ειδική ενημέρωση που διοργάνωσε στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Iσραήλ, πρέσβυς Ντάνι Ντανόν, με στόχο την παρουσίαση της κατάστασης ασφαλείας και των επιπτώσεων της ιρανικής απειλής στην περιοχή.

Μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην ενημέρωση ήταν η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Tουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, το Μπαχρέιν και η Aργεντινή.

Ο κ. Ντανόν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «χωρίς τη δική μας δράση, έως το 2027 το Iράν θα είχε καταστεί η χώρα με το μεγαλύτερο οπλοστάσιο πυραύλων εδάφους-εδάφους στον κόσμο. Το Ισραήλ ενήργησε όταν η απειλή ήταν άμεση και σαφής».

Κατά την ενημέρωση, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) για τα ξένα μέσα ενημέρωσης, αντισυνταγματάρχης Nαντάβ Σοσάνι, παρουσίασε στοιχεία για τα ιρανικά πλήγματα κατά αμάχων και για τη χρήση όπλων που, όπως ανέφερε, “πλήττουν σκόπιμα τον άμαχο πληθυσμό”.

Ο Σοσάνι υποστήριξε ότι «το ιρανικό καθεστώς στοχεύει πόλεις και κατοικημένες περιοχές, χρησιμοποιεί βόμβες διασποράς και διαπράττει εγκλήματα πολέμου κατά αμάχων σε ολόκληρη την περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Κατέληξε ο 20χρονος που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος που αυνανίστηκε μπροστά σε 19χρονη πάνω στη πεζογέφυρα Τρίτση στον Εύοσμο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Αλ. Χαρίτσης για το σκάνδαλο των υποκλοπών: Ο κ. Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στο σημείο της δολοφονίας του 20χρονου η Κοβάτση – Τις επόμενες ώρες η νεκροψία-νεκροτομή – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 20 λεπτά πριν

Περίπου 10.000 Γάλλοι τουρίστες έχουν επιστρέψει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Λήψη τοξικολογικών δειγμάτων και DNA και στη συνέχεια η νεκροψία-νεκροτομή