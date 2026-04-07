ΟΗΕ: Οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών είναι έγκλημα πολέμου, υπενθυμίζει ο Ύπατος Αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κατήγγειλε σήμερα την «εμπρηστική ρητορική» γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, υπενθυμίζοντας ότι οι επιθέσσεις εναντίον πολιτικών υποδομών είναι «έγκλημα πολέμου».

«Με βάση το διεθνές δίκαιο, οι σκόπιμες επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών είναι έγκλημα πολέμου. Κάθε πρόσωπο που ευθύνεται για διεθνή εγκλήματα πρέπει να οδηγείται στη δικαιοσύνη, στα αρμόδια δικαστήρια» ανέφερε ο Τουρκ σε ανακοίνωση στην οποία δεν κατονομάζεται καμία από τις εμπόλεμες πλευρές, οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Ισραήλ.

Ο πόλεμος που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν, έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ύψωσε τους τόνους τη Δευτέρα, απειλώντας ότι θα «αφανίσει» τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν εάν δεν καρποφορήσουν σύντομα οι συνομιλίες με την Τεχεράνη και αν δεν ξανανοίξουν «αμέσως» τα Στενά του Ορμούζ. Σήμερα έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε».

«Καταδικάζω το κύμα εμπρηστικής ρητορικής που χρησιμοποιήθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες από όλα τα μέρη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων απειλών για εξόντωση ενός ολόκληρου πολιτισμού και στοχοποίηση πολιτικών υποδομών. Είναι αποτρόπαιο», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ. «Η υλοποίηση αυτών των απειλών θα ισοδυναμούσε με τη διάπραξη των σοβαρότερων διεθνών εγκλημάτων», προειδοποίησε.

«Οι απειλές που σπέρνουν τον φόβο και τον τρόμο μεταξύ των αμάχων είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως», συνέχισε, προτρέποντας παράλληλα τη διεθνή κοινότητα «να λάβει κατεπειγόντως μέτρα για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και να συμβάλει στην προστασία της ζωής όλων των αμάχων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

