ΟΗΕ-Μέση Ανατολή: Η μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας αντιμέτωπη με σοβαρές διαταράξεις

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (World Food Programme/WFP) προειδοποίησε σήμερα για το ενδεχόμενο μιας επιδεινούμενης διατάραξης στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, η οποία συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στις θαλάσσιες μεταφορές.

«Πρόκειται για τη σημαντικότερη αναταραχή στις αλυσίδες εφοδιασμού που βιώνουμε μετά την πανδημία Covid και την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε η Κορίν Φλάισερ, διευθύντρια της αλυσίδας εφοδιασμού του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών σημείωσε πως 70.000 τόνοι τροφίμων έχουν αυτήν τη στιγμή επηρεαστεί από την κατάσταση, ένα μέρος των οποίων έχει φορτωθεί σε πλοία, ενώ το άλλο έχει μπλοκαριστεί σε εμπορευματοκιβώτια «που βρίσκονται υπό μεταφορά ή έχουν αποκλειστεί σε λιμάνια».

Αν και το WFP δεν μεταφέρει απευθείας τα φορτία του μέσω των Στενών του Χορμούζ, η οργάνωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μία «επίδραση ντόμινο» που συνδέεται με τις αναταράξεις σε αυτήν τη στρατηγικής σημασίας ζώνη.

«Όλη η παγκόσμια αλυσίδα της επιμελητείας έχει αποδιοργανωθεί», υπογράμμισε η Φλάισερ.

Σύμφωνα με την αξιωματούχο, αυτές οι αναταράξεις θα μπορούσαν να διαρκέσουν πολλούς μήνες έπειτα από μία πιθανή σταθεροποίηση, όπως συνέβη μετά την πανδημία Covid-19.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα αντιμετωπίζει επίσης μια σημαντική αύξηση καθυστερήσεων και μεταφορικού κόστους, ιδίως λόγω της αποφυγής της Διώρυγας του Σουέζ από τους περισσότερους πλοιοκτήτες.

Η διαδρομή μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας μπορεί να επιμηκύνει τα ταξίδια κατά 25 έως 30 ημέρες και να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους κατά 15 έως 25%, σύμφωνα με τη Φλάισερ.

Προκειμένου να μεταφερθούν τρόφιμα από το Πακιστάν προς το Αφγανιστάν, η υπηρεσία του ΟΗΕ χρειάστηκε να καταρτίσει ένα περίπλοκο χερσαίο δρομολόγιο μέσω της Μέσης Ανατολής και της κεντρικής Ασίας εξαιτίας της διαμάχης Αφγανιστάν-Πακιστάν και του πολέμου στο Ιράν, γεγονός που προσθέτει περίπου 1000 ευρώ και τρεις εβδομάδες καθυστέρησης ανά τόνο.

Και σε ορισμένες χώρες, οι επιπτώσεις της κρίσης γίνονται ήδη αισθητές στα μεταφορικά κόστη σε τοπικό επίπεδο, όπως στον Λίβανο (+45%) ή στο Αφγανιστάν (τριπλασιασμός κόστους), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα ανησυχεί ήδη για έναν άμεσο αντίκτυπο στους ευάλωτους πληθυσμούς.

«Αυτοί που μας ανησυχούν δεν είναι εκείνοι που πηγαίνουν στα πρατήρια καύσιμων, αλλά εκείνοι που αφιερώνουν ήδη 50-70% των εισοδημάτων τους στα τρόφιμα”, υπογράμμισε η Φλάισερ.

Το WFP εκτιμά ότι 45 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να περιέλθουν σε οξεία επισιτιστική ανασφάλεια μέχρι τον Ιούνιο, επιπλέον των 318 εκατομμυρίων που έχουν ήδη πληγεί, με ζοφερές προοπτικές για τις τιμές και τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ