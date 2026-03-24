MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΟΗΕ-ΓΓ Γκουτέρες: Καταδίκη της επίθεσης σε νοσοκομείο στο Νταρφούρ και έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση στο Σουδάν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία τουλάχιστον 60 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων παιδιά και υγειονομικοί, σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε το Εκπαιδευτικό Νοσοκομείο El-Daein στο Ανατολικό Νταρφούρ στις 20 Μαρτίου 2026.

Από τον Απρίλιο του 2023, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει περισσότερες από 200 επιθέσεις κατά υγειονομικών εγκαταστάσεων στο Σουδάν, οι οποίες έχουν προκαλέσει περισσότερους από 2.000 θανάτους.

Ο Γενικός Γραμματέας ζητεί από όλα τα μέρη να τηρούν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, το οποίο προστατεύει ειδικά το ιατρικό προσωπικό και τις ιατρικές εγκαταστάσεις και απαγορεύει επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών στόχων.

Παράλληλα, καλεί τα μέρη να προχωρήσουν άμεσα στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και να συμφωνήσουν στην παύση των εχθροπραξιών.

Επαναλαμβάνει επίσης την έκκλησή του προς τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν με τους διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του απεσταλμένου για το Σουδάν, προκειμένου να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή κατάπαυση του πυρός και μια συνολική, συμπεριληπτική και υπό σουδανική ιδιοκτησία πολιτική διαδικασία.

Τα Ηνωμένα Έθνη δηλώνουν έτοιμα να στηρίξουν ουσιαστικά βήματα για τον τερματισμό των συγκρούσεων στο Σουδάν και τη χάραξη πορείας προς μια βιώσιμη ειρήνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για αγοραπωλησία ναρκωτικών στη Σταυρούπολη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 30 λεπτά πριν

Αχαΐα: Οδηγός λεωφορείου με μαθητές κατέβασε ανήλικη στη μέση του δρόμου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

34ο Money Show: Logistics στην ψηφιακή εποχή με πρόοδο αλλά και “φρένα” στο στοίχημα της επόμενης ημέρας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Τι αλλάζει στον σχεδιασμό κτιρίων και πόλεων – Ημερίδα του ΤΕΕ-ΤΚΜ για τις νέες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και τις σύγχρονες προκλήσεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Τραμπ: Ψήφισε μέσω επιστολής για εκλογές στη Φλόριντα, ενώ θεωρεί την επιστολική ψήφο “απάτη”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Βιεϊρίνια: Θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, είναι σημαντικό που δίνουμε το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα