ΟΗΕ εναντίον Ρωσίας: Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας η απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία

Μια διάσταση του πολέμου στην Ουκρανία που δεν έχει λάβει ιδιαίτερη προσοχή είναι το γεγονός ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν απαγάγει παιδιά, τα οποία έχουν μεταφερθεί στην ρωσική επικράτεια, ωστόσο πλέον αυτό αλλάζει με πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε σήμερα (10.03.2026) στο συμπέρασμα ότι η απέλαση και η μεταφορά παιδιών ουκρανικής καταγωγής από τις ρωσικές αρχές, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ισοδυναμεί με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

«Σε αυτή την έκθεση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου από τις ρωσικές αρχές έχουν στοχοποιήσει παιδιά, που είναι μεταξύ των πλέον ευάλωτων θυμάτων. Τα εγκλήματα αυτά έχουν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη ζωή τους και το μέλλον τους», σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ.

Η έκθεση από την Ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας για την Ουκρανία μελέτησε τις περιπτώσεις 1.205 παιδιών από πέντε περιφέρειες στην Ουκρανία και δήλωσε ότι το 80% εξ αυτών δεν έχει ακόμα επιστρέψει στην Ουκρανία.