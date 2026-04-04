ΟΗΕ: Αναβολή στην ψηφοφορία επί σχεδίου απόφασης του Μπαχρέιν για το Στενό του Ορμούζ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα επί ενός σχεδίου απόφασης που έχει υποβάλει το Μπαχρέιν με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσα και γύρω από το Στενό του Ορμούζ, δήλωσαν χθες Παρασκευή διπλωμάτες, αν και η Κίνα, που έχει δικαίωμα βέτο, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα εγκρίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη επιτρέπει τη χρήση βίας.

Η συνεδρίαση αυτή του Συμβουλίου Ασφαλείας ήταν αρχικά προγραμματισμένη για χθες Παρασκευή και στη συνέχεια μεταφέρθηκε για σήμερα. Διπλωμάτες δήλωσαν ότι πλέον αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στο σχέδιο ψηφίσματος του Μπαχρέιν ήταν αντίθετες η Κίνα, η Ρωσία και άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί πολλές φορές ώστε να αλλάξει η φρασεολογία του.

Το Μπαχρέιν, που προεδρεύει αυτή την περίοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει την υποστήριξη άλλων χωρών του Κόλπου ων και ΗΠΑ, οριστικοποίησε την Πέμπτη ένα προσχέδιο, το οποίο εγκρίνει τη χρήση «όλων των αναγκαίων αμυντικών μέσων» για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας.

Η διαφορά αυτής της τελευταίας εκδοχή του προσχεδίου είναι ότι, ενώ ουσιαστικά επιτρέπει τη χρήση βίας «στο Στενό του Ορμούζ και στα παρακείμενα ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων των παράκτιων κρατών», διευκρινίζει ότι τέτοια μέτρα θα πρέπει να είναι «αμυντικού χαρακτήρα».

Ωστόσο σε δηλώσεις του στο Συμβούλιο Ασφαλείας την Πέμπτη ο απεσταλμένος της Κίνας στον ΟΗΕ Φου Κονγκ δήλωσε ότι αρνείται να εγκρίνει τη χρήση βίας. Ο ίδιος εκτίμησε ότι μια τέτοια κίνηση «θα νομιμοποιούσε την παράνομη και χωρίς διακρίσεις χρήση βίας, η οποία αναπόφευκτα θα οδηγούσε σε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης και σε σοβαρές συνέπειες».

Για να εγκριθεί ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας χρειάζονται τουλάχιστον εννέα ψήφοι υπέρ -σε σύνολο 15- και να μην ασκήσουν βέτο τα πέντε μόνιμα μέλη του (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Βρετανία, Γαλλία).

