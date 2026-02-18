Οι συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αναμένεται να επαναληφθούν στη Γενεύη

Ουκρανοί και Ρώσοι αναμένεται να επαναλάβουν σήμερα τις συνομιλίες τους στη Γενεύη υπό αμερικανική μεσολάβηση για να προσπαθήσουν να βρουν μια διέξοδο σε τέσσερα χρόνια μαχών στην Ουκρανία, έπειτα από τις χθεσινές διαπραγματεύσεις που έδειξαν λίγα σημάδια προόδου.

Οι συνομιλίες, οι οποίες διάρκεσαν έξι ώρες, «ήταν πολύ τεταμένες» χθες, Τρίτη, δήλωσε πηγή που πρόσκειται στη ρωσική αντιπροσωπεία, διευκρινίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις επρόκειτο να επαναληφθούν την επομένη.

Οι τρεις αντιπροσωπείες συναντήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών στο ξενοδοχείο InterContinental, ενώ «σύμβουλοι» από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, ήταν επίσης παρόντες στη Γενεύη.

«Μετά τη συνεδρίαση σε ολομέλεια, οι εργασίες συνεχίσθηκαν σε ομάδες κατά τομείς προτεραιότητας» με συναντήσεις «των πολιτικών και των στρατιωτικών», δήλωσε μέσω του Telegram ένας από τους ουκρανούς διαπραγματευτές, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, διευκρινίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις επρόκειτο να επαναληφθούν σήμερα, Τετάρτη.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας διευκρίνισε ότι ενημέρωσε για τις εργασίες αυτές «τους αντιπροσώπους των εταίρων, Αμερικανούς και Ευρωπαίους, στη διάρκεια χωριστής συνεδρίασης».

Αμερικανική πίεση

Τα μέρη εργάζονται στη βάση του αμερικανικού σχεδίου που αποκαλύφθηκε πριν από μήνες και προβλέπει κυρίως εδαφικές παραχωρήσεις εκ μέρους της Ουκρανίας με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις για την ασφάλειά της.

Οι διαπραγματεύσεις σκοντάφτουν πάντως σε ό,τι αφορά την τύχη του Ντονμπάς, της μεγάλης βιομηχανικής λεκάνης της ανατολικής Ουκρανίας: η Μόσχα απαιτεί από τις ουκρανικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από ζώνες που εξακολουθούν να ελέγχουν στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, κάτι που το Κίεβο αρνείται.

Οι συνομιλίες της Γενεύης ακολουθούν δύο πρόσφατες συνόδους συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίες δεν είχαν οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ χαιρέτισε ωστόσο σήμερα την πρόοδο που αντιπροσωπεύει η συνέχιση αυτής της διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί.

«Η επιτυχία του προέδρου Τραμπ να κάνει να συναντηθούν τα δύο μέρη αυτού του πολέμου έφερε σημαντική πρόοδο», υποστήριξε μέσω του X ο διαπραγματευτής μετά την πρώτη ημέρα των συνομιλιών.

«Τα δύο μέρη συμφώνησαν να ενημερώσουν τους αντίστοιχους ηγέτες τους και να συνεχίσουν να εργάζονται για μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση για να επιτύχει μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης που ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022.

«Η Ουκρανία καλά θα έκανε να έρθει στο τραπέζι των συνομιλιών και γρήγορα», είχε επαναλάβει προχθές, Δευτέρα, το βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος, αφού είχε καλέσει την περασμένη εβδομάδα τον ουκρανό ομόλογό του «να κινηθεί», διαβεβαιώνοντας πως η Ρωσία θέλει «να συνάψει μια συμφωνία».

Παραχωρήσεις ζητούνται από το Κίεβο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει τη βούληση του Κρεμλίνου να διαπραγματευθεί.

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως «δεν είναι δίκαιο» ο πρόεδρος Τραμπ να καλεί την Ουκρανία, και όχι τη Ρωσία, να κάνει παραχωρήσεις για να επιτευχθεί ειρήνη, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios.

Ο ίδιος δήλωσε πως ελπίζει ότι αυτή η ενίσχυση της πίεσης επί του Κιέβου «είναι απλώς η τακτική του και όχι μια απόφαση».

Το Σάββατο, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους απέρριψε και πάλι, στο στάδιο αυτό, να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, η οποία κατέχει από τα μέσα Φεβρουαρίου 19,5% της ουκρανικής επικράτειας.

Σύμφωνα με την πολιτειολόγο Τατιάνα Στανοβάγια, η επιλογή ενός συμβούλου του Κρεμλίνου, του εθνικιστή ιστορικού Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, για να ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στη Γενεύη φανερώνει την «επαναφορά πολιτικών απαιτήσεων στο κέντρο των συνομιλιών».

Η Ρωσία είχε προηγουμένως απαιτήσει μεγάλη μείωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και να δεσμευθεί η Ουκρανία ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Μερικές ώρες πριν από την έναρξη των συνομιλιών στη Γενεύη, η Ρωσία βομβάρδισε και πάλι μαζικά την Ουκρανία, εξαπολύοντας στη διάρκεια της περασμένης νύκτας 396 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 29 πυραύλους.

«Επρόκειτο για ένα συνδυασμένο πλήγμα, εσκεμμένα υπολογισμένο για να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερες ζημιές στον ενεργειακό τομέα μας», κατήγγειλε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογραμμίζοντας ότι «η Ρωσία δείχνει περιφρόνηση για τις ειρηνευτικές προσπάθειες».

Η επίθεση αυτή προκάλεσε τον τραυματισμό εννέα ανθρώπων και άφησε «δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους» χωρίς νερό ούτε θέρμανση μέσα στο χειμώνα στην Οδησσό, το μεγάλο λιμάνι της νότιας Ουκρανίας, πρόσθεσε.

Εξάλλου πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στοίχισε χθες, Τρίτη, το πρωί τη ζωή σε τρεις εργαζομένους σε σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Σλοβιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Για να ασκήσει πίεση στο Κίεβο, με φόντο τις διαπραγματεύσεις, η Ρωσία πολλαπλασιάζει εδώ και εβδομάδες τα καταστροφικά πλήγματα στις ουκρανικές υποδομές.