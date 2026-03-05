Οι Ιρανοί επιτέθηκαν με drones και πυραύλους σε Αμπού Ντάμπι και Ντουμπάι, το Ισραήλ χτυπά ξανά τη Βηρυτό

Για 6η μέρα συνεχίζεται, σε όλα τα μέτωπα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ισραήλ και ΗΠΑ σφυροκοπούν την Τεχεράνη, αλλά και εγκαταστάσεις σε όλη σχεδόν την επικράτεια του Ιράν, την ίδια στιγμή που το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones τόσο προς το Ισραήλ, όσο και προς τις χώρες του Κόλπου,

Στα κόκκινα βρίσκονται και χώρες που δεν έχουν άμεση εμπλοκή με τον πόλεμο, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τις επιθέσεις να σπέρνουν τον τρόμο σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι.

Οι ιρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση με καμικάζι drones στο Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το βράδυ της Πέμπτης 05.03.2026.

Εκρήξεις συγκλόνισαν το Αμπού Ντάμπι το βράδυ της Πέμπτης -οι κάτοικοι άκουσαν δυνατούς θορύβους και έλαβαν ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης για απειλή πυραύλων.

Loud explosions reported in Abu Dhabi. pic.twitter.com/BrVPQOhDNH — PPN – PulsePoint News (@wogoa1) March 5, 2026

Το Υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έστειλε προειδοποιήσεις σε όλα τα εμιράτα (συμπεριλαμβανομένων του Ντουμπάι και του Φουτζαΐρα): να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλή μέρη και να αποφύγουν τις ανοιχτές περιοχές.

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων ανέφερε ότι η απειλή έχει εξουδετερωθεί και ότι τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν. Η κατάσταση είναι τεταμένη, αλλά υπό έλεγχο.

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στα νότια προάστια της Βηρυτού

Εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε τα νότια προάστια της Βηρυτού, αφότου ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή εκκένωσής τους ενόψει σφοδρού κύματος βομβαρδισμών.

Λίγα λεπτά πριν από τις 11 το βράδυ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως ξεκίνησαν αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου – περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ιρανικά αντίποινα και στο Ισραήλ

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πριν από λίγο εντοπίστηκε εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ.

Τα συστήματα αεράμυνας βρίσκονται σε λειτουργία για την αναχαίτιση της απειλής. Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου εξέδωσε προειδοποιητική ειδοποίηση απευθείας στα κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές.

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν υπευθυνότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες, καθώς αυτές σώζουν ζωές.