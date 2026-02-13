MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Οι ΗΠΑ στέλνουν στη Μέση Ανατολή το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο τους

|
THESTIVAL TEAM

Άλλο ένα αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, μαζί με τα συνοδευτικά πλοία του στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το CBS το Ford -το οποίο είναι το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ- ξεκίνησε από την Καραϊβική με αποστολή να καταπλεύσει στη Μέση Ανατολή, όπου ήδη βρίσκεται το USS Abraham Lincoln.

Το USS Ford βρισκόταν στην Καραϊβική από τον περασμένο Νοέμβριο, ως μέρος της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, με επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά.

Η μετακίνηση του δεύτερου αεροπλανοφόρου σημειώνεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει το Ιράν να συνάψει συμφωνία για τα πυρηνικά του, απειλώντας με στρατιωτική δράση εάν δεν συμφωνήσει να περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι μια «τεράστια αρμάδα» βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Ιράν, ενώ σε συνέντευξη στο NBC News την περασμένη εβδομάδα είπε για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι «πρέπει να ανησυχεί πολύ».

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσαν μεθυσμένοι αυτοκίνητο και δίκυκλο στο κέντρο

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Μαρία Κωνσταντάρου: “Τα πούλησα όλα για να ζήσω – Θέλω να παίξω στον Εκατομμυριούχο” – Η απάντηση Αρναούτογλου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που άναψε δύο ναυτικούς πυρσούς στην Τούμπα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 14χρονου από το Ωραιόκαστρο

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Δημήτρης Ουγγαρέζος για Γιάννη Τσιμιτσέλη: Έχει τσαντιστεί και δεν μου απαντάει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Αθήνα: Βίντεο από την κινηματογραφική καταδίωξη με τον 16χρονο που εμβόλισε και τραυμάτισε αστυνομικό