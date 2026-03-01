Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τα κεντρικά γραφεία των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

«Η Αμερική διαθέτει τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο και το IRGC δεν έχει πλέον αρχηγείο», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την επίθεση στο Ιράν.

«Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.000 Αμερικανούς τα τελευταία 47 χρόνια. Χθες, ένα μεγάλης κλίμακας αμερικανικό πλήγμα έκοψε το κεφάλι του φιδιού», πρόσθεσε η CENTCOM.

The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή.

Άλλοι πέντε στρατιώτες έχουν τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Επική Οργή», όπως αναφέρεται.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι πρόκειται για τις πρώτες απώλειες που ανακοινώνονται από την πλευρά των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωση της CENTCOM δεν διευκρινίζεται πού σκοτώθηκαν οι στρατιώτες, ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.