MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Οι ΗΠΑ επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης

|
THESTIVAL TEAM

Το πρόγραμμα «Αμοιβές για τη Δικαιοσύνη» του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ζητά πληροφορίες για «Ιρανούς ηγέτες τρομοκρατικών οργανώσεων», μεταξύ των οποίων και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και προσφέρει μάλιστα σημαντική αμοιβή.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσφέρει έως και 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα μπορούσαν να καταστήσουν τους πληροφοριοδότες επιλέξιμους για μετεγκατάσταση (πιθανόν εκτός Ιράν ως προστατευόμενους μάρτυρες).

«Αυτά τα άτομα διοικούν και κατευθύνουν τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), οι οποίοι σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο», αναφέρει στην αφίσα.

Μεταξύ των αξιωματούχων για τους οποίους οι ΗΠΑ αναζητούν πληροφορίες, πέρα από τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι:

  • Ο υπουργός Πληροφοριών Εσμάιλ Χατίμπ,
  • Ο αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αλί Ασγκάρ Χετζαζί
  • Ο υποστράτηγος Γιαχιά Ραχίμ Σαφαβί
  • Ο ταξίαρχος Εσκαντάρ Μομενί
  • Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αλί Λαριτζανί

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο Λαριτζανί συμμετείχε στις διαδηλώσεις για την Ημέρα της Αλ-Κουντς («Ημέρα της Ιερουσαλήμ») στην Τεχεράνη και δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συμμετοχή του.

ΗΠΑ Ιράν

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

