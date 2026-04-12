MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

“Οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των Ιρανών” λέει ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προχώρησε στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την ολοκλήρωση των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι είχε τονίσει πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων ότι «έχουμε καλή πίστη και βούληση, αλλά λόγω των εμπειριών από τους δύο προηγούμενους πολέμους, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην αντίπαλη πλευρά».

«Η αντίπαλη πλευρά τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ιρανικής αντιπροσωπείας σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Πριν από τις διαπραγματεύσεις, τόνισα ότι διαθέτουμε την απαραίτητη καλή πίστη και βούληση, όμως, λόγω της εμπειρίας των δύο προηγούμενων πολέμων, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην άλλη πλευρά. Οι συνάδελφοί μου στην ιρανική αντιπροσωπεία παρουσίασαν πρωτοβουλίες με προοπτική για το μέλλον, ωστόσο η άλλη πλευρά τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ιρανικής αντιπροσωπείας σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων.

Η Αμερική έχει κατανοήσει τη λογική και τις αρχές μας και τώρα είναι η στιγμή να αποφασίσει αν μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη μας ή όχι. Θεωρούμε κάθε διαπραγμάτευση ως μια ακόμη μέθοδο άσκησης διπλωματίας ισχύος, παράλληλα με τη στρατιωτική προσπάθεια, για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ιρανικού έθνους, και δεν θα σταματήσουμε ούτε στιγμή τις προσπάθειές μας για την εδραίωση των επιτευγμάτων των σαράντα ημερών της εθνικής άμυνας του Ιράν.

Ευχαριστώ επίσης τη φιλική και αδελφική χώρα, το Πακιστάν, για τις προσπάθειές της να διευκολύνει τη διαδικασία αυτών των διαπραγματεύσεων και στέλνω τους χαιρετισμούς μου στον λαό του Πακιστάν.

Το Ιράν είναι ένα έθνος 90 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ευχαριστώ όλους τους ηρωικούς πολίτες του Ιράν που, ακολουθώντας τις συμβουλές του Ανώτατου Ηγέτη και βγαίνοντας στους δρόμους, στήριξαν τα παιδιά τους και μας συνόδευσαν με τις ευχές τους. Στους συναδέλφους μου που συμμετείχαν σε αυτές τις εντατικές διαπραγματεύσεις διάρκειας 21 ωρών, λέω: συγχαρητήρια, ο Θεός να σας δίνει δύναμη».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

