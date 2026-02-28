Οι IDF καλούν τους κατοίκους της πόλης Ισφαχάν στο Ιράν να την εκκενώσουν
Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα το βράδυ τους κατοίκους μιας βιομηχανικής ζώνης στο Ισφαχάν, μεγάλη πόλη στο κεντρικό Ιράν, να εκκενώσουν την περιοχή εν αναμονή επικείμενων αεροπορικών πληγμάτων.
«Άμεση ειδοποίηση προς όλους όσοι βρίσκονται στη βιομηχανική ζώνη ‘Jey’ στην περιοχή του Ισφαχάν», αναφέρει ο λογαριασμός στην πλατφόρμα Χ στα περσικά του ισραηλινού στρατού και συνοδεύεται από έναν χάρτη που εντοπίζει την περιοχή.
«Στα επόμενα λεπτά, ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί σε στρατιωτικές υποδομές που βρίσκονται σε αυτήν τη ζώνη», προσθέτει το μήνυμα, καλώντας τον πληθυσμό να απομακρυνθεί «άμεσα» από τις εστίες του.
