Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χλευάζουν τον Τραμπ στα αγγλικά: Ο πόλεμος δεν κερδίζεται με tweets
Σε νέα φάση μπήκε και ο «πόλεμος» που διεξάγεται και στα social media ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να χλευάζουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με βίντεο που ανήρτησαν στα αγγλικά.
Στο βίντεο αυτό ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Ιμπραήμ Ζολφαγκάρι, ακούγεται να λέει ότι «το αποτέλεσμα του πολέμου δεν καθορίζεται από τα tweets αλλά στο πεδίο της μάχης»
«Εκεί είναι που εσείς και οι δυνάμεις σας δεν τολμούν να πλησιάσουν και το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να μιλάτε γι’ αυτά στα tweets σας» συνεχίζει ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης.
Όπως λέει, τέλος, «είναι καλύτερο να ονοματίσετε τον πόλεμο “επικό φόβο” αντί για “επική οργή” (σ.σ. όπως είναι το όνομα που έχουν δώσει οι Αμερικανοί στην επιχείρηση κατά του Ιράν)».
IRGC Spokesman Ebrahim Zolfaghari mocks Trump in English:
The outcome of war is determined in the field, not by tweets.
The very place where you and your forces do not dare to approach and you can only talk about it in your tweets.
It’s better to name this war as “Epic Fear”… pic.twitter.com/Ox5J5qKydV— Clash Report (@clashreport) March 17, 2026