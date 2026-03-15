Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου

Φωτογραφία: ΓΤ Πρωθυπουργός
Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν σήμερα ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Αν «αυτός ο εγκληματίας», ο «δολοφόνος παιδιών», ο «σιωνιστής πρωθυπουργός» βρίσκεται «ακόμη στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω του ιστοτόπου τους Sepah News.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μπενιαμίν Νετανιάχου Φρουροί της Επανάστασης

