ΔΙΕΘΝΗ

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να μπλοκάρουν τη μεταφορά πετρελαίου μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν

THESTIVAL TEAM

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν την Τρίτη (10/3) ότι δεν θα επιτρέψουν τη μεταφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απαντά ότι η Ουάσιγκτον θα πλήξει το Ιράν «πολύ πιο σκληρά» εάν επιχειρηθεί αποκλεισμός των εξαγωγών.

Η έντονη ρητορική δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει την πτώση των τιμών του πετρελαίου ούτε την άνοδο των διεθνών χρηματιστηρίων, η οποία ακολούθησε τις δηλώσεις του Τραμπ ότι αναμένει ταχεία λήξη των εχθροπραξιών.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ακόμη και μετά την ένδειξη αδιαλλαξίας από την πλευρά της Τεχεράνης, η οποία προχώρησε στον ορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα (9/3) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η σύγκρουση θα ολοκληρωθεί πριν από το αρχικό χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων εβδομάδων που είχε θέσει, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι ακριβώς θα συνιστά «νίκη».

Από την πλευρά του, το Ισραήλ δηλώνει ότι ο στόχος του πολέμου είναι η ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει κυρίως ότι ο στόχος της Ουάσιγκτον είναι η καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν και του πυρηνικού του προγράμματος.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί μόνο εφόσον υπάρξει μια ιρανική κυβέρνηση που θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον 1.332 Ιρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες έχουν τραυματιστεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν αεροπορικά και πυραυλικά πλήγματα σε ολόκληρη τη χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ προειδοποίησε, επίσης, ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα μπορούσαν να ενταθούν σημαντικά εάν το Ιράν επιχειρήσει να εμποδίσει τη διέλευση πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

«Θα τους χτυπήσουμε τόσο σκληρά που δεν θα είναι δυνατό για αυτούς ή για οποιονδήποτε τους βοηθά να ανακάμψουν ποτέ σε εκείνο το τμήμα του κόσμου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, εκπρόσωπος απάντησε ότι «εμείς θα καθορίσουμε το τέλος του πολέμου», χαρακτηρίζοντας τα σχόλια του Τραμπ «ανοησίες», σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

