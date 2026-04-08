Οι επενδυτές πόνταραν 950 εκατ. δολάρια στην τιμή του πετρελαίου λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν

Επενδυτές πόνταραν περίπου 950 εκατομμύρια δολάρια στην πτώση των τιμών του πετρελαίου λίγες ώρες πριν οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοινώσουν εκεχειρία, αναφέρει το Reuters.

Γύρω στις 01:30 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος, 22:30 της Τρίτης σε ώρα GMT), δηλαδή περίπου 1,5 ώρα πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο των ΗΠΑ, ο Τραμπ έκανε πίσω από την απειλή για την καταστροφή «ολόκληρου του ιρανικού πολιτισμού» και ανακοίνωσε εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν.

Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου προκάλεσε πτώση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού κατά περίπου 15% σε επίπεδα κάτω των 100 δολαρίων το βαρέλι κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Τετάρτης, αναφέρει ακόμη το Reuters.

Αυτές οι μεγάλες θέσεις σε σχέση με την άνοδο ή την πτώση των τιμών του πετρελαίου δεν είναι ασυνήθιστες, καθώς οι επενδυτές τις χρησιμοποιούν για να αντισταθμίσουν μεγάλους όγκους συναλλαγών πετρελαίου.

Ωστόσο, οι συναλλαγές αυτού του είδους πραγματοποιούνται πολύ σπάνια σε μεγάλες παρτίδες, καθώς οι επενδυτές προτιμούν να χρησιμοποιούν εντολές που καλύπτουν πολλά χρηματιστήρια και ζητούν από τους μεσίτες να χρησιμοποιούν αλγοριθμικές συναλλαγές για πολλές ώρες για την εκτέλεση της εντολής, προκειμένου να αποφύγουν την επίδραση των στοιχημάτων τους στις τιμές. Οι μεγάλες εντολές σπάνια εκτελούνται μετά τον διακανονισμό, ο οποίος πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 18:30 GMT.

Παρόμοιες κινήσεις, προσθέτει το Reuters, είχαν γίνει στις 23 Μαρτίου, όταν οι επενδυτές πούλησαν 500 εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου μόλις 15 λεπτά πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα αναβάλει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν, κάτι που εξέπληξε τις αγορές και στη συνέχεια προκάλεσε πτώση 15% στην τιμή του αργού πετρελαίου.

Σε κάθε περίπτωση ο όγκος των συναλλαγών και η μεταβλητότητα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Κατά μέσο όρο, κατά τα τρία έτη που προηγήθηκαν του πολέμου, περίπου 300.000 συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου Brent άλλαζαν χέρια σε καθημερινή βάση. Ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, καθώς ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο συμβόλαια, που ισοδυναμούν με ένα δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου.