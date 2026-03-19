Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία “παγώνουν” λόγω πολέμου στο Ιράν, λέει η Ιζβέστια

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ουκρανία βρίσκονται σε παύση εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Ιζβέστια, η οποία επικαλείται ρώσους αξιωματούχους.

Η Ιζβέστια αναφέρει πως το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παύση και εκτιμά ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ωθήσει το Κίεβο προς έναν συμβιβασμό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως ο ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ θα συνεχίσει να εργάζεται για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, όμως οι τριμερείς συνομιλίες βρίσκονται σε παύση.

«Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ συνεχίζει να εργάζεται. Η τριμερής ομάδα βρίσκεται σε παύση», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με την Ιζβέστια.

