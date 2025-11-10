Οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας επιτέθηκαν με drone σε ρωσική αποθήκη πετρελαίου στην Κριμαία – Δείτε βίντεο

Οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα (10/11) πως επιτέθηκαν σε ρωσική αποθήκη πετρελαίου κοντά στο χωριό Gvardeyskoye στην κατεχόμενη Κριμαία αργά το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου, όπως ανέφερε το ρωσικό κανάλι Telegram ASTRA.

«Η αποθήκη πετρελαίου Χβαρντίισκα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στο σύστημα εφοδιασμού καυσίμων των αρχών κατοχής στην Κριμαία. Είναι σημαντική για την τροφοδοσία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και του δικτύου μεταφορών του εχθρικού στρατού», αναφέρουν οι ειδικές δυνάμεις σε ανακοίνωση τους στo Telegram.

💥 Ukrainian Defense Forces struck the “Gvardiyska” oil depot in occupied Crimea overnight.



A UAV hit a pumping station on the depot’s territory, marking the third successful strike on this facility in less than a month.#Crimea #Ukraine #UAF #DroneStrike #DefenseForces pic.twitter.com/qICN94muNT November 10, 2025

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι η αεροπορική άμυνα κατέρριψε 10 ουκρανικά drones πάνω από τη χερσόνησο, ενώ ο ουκρανικός στρατός δεν έχει ακόμη σχολιάσει την αναφερόμενη επίθεση.

Η αποθήκη πετρελαίου έχει αποτελέσει στόχο ουκρανικών επιθέσεων τους τελευταίους μήνες. Στις 17 Οκτωβρίου, οι Ειδικές Δυνάμεις της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν ότι τα drones τους προκάλεσαν ζημιές στην αποθήκη πετρελαίου και σε ένα εργοστάσιο στο Gvardeyskoye, επισυνάπτοντας ένα βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνει την επίθεση από την οπτική γωνία ενός drone.

Οι αποθήκες πετρελαίου βρίσκονται κοντά στην αεροπορική βάση Gvardeyskoye, η οποία χρησιμοποιείται ως βάση εκτόξευσης για διάφορα ρωσικά αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για την επίθεση στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία πραγματοποιεί τακτικά βαθιές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στη Ρωσία, βασιζόμενη κυρίως σε drones που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της χώρας.

Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να παραλύσει την κύρια πηγή χρηματοδότησης της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.