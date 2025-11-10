MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας επιτέθηκαν με drone σε ρωσική αποθήκη πετρελαίου στην Κριμαία – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα (10/11) πως επιτέθηκαν σε ρωσική αποθήκη πετρελαίου κοντά στο χωριό Gvardeyskoye στην κατεχόμενη Κριμαία αργά το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου, όπως ανέφερε το ρωσικό κανάλι Telegram ASTRA.

«Η αποθήκη πετρελαίου Χβαρντίισκα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στο σύστημα εφοδιασμού καυσίμων των αρχών κατοχής στην Κριμαία. Είναι σημαντική για την τροφοδοσία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και του δικτύου μεταφορών του εχθρικού στρατού», αναφέρουν οι ειδικές δυνάμεις σε ανακοίνωση τους στo Telegram.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι η αεροπορική άμυνα κατέρριψε 10 ουκρανικά drones πάνω από τη χερσόνησο, ενώ ο ουκρανικός στρατός δεν έχει ακόμη σχολιάσει την αναφερόμενη επίθεση.

Η αποθήκη πετρελαίου έχει αποτελέσει στόχο ουκρανικών επιθέσεων τους τελευταίους μήνες. Στις 17 Οκτωβρίου, οι Ειδικές Δυνάμεις της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν ότι τα drones τους προκάλεσαν ζημιές στην αποθήκη πετρελαίου και σε ένα εργοστάσιο στο Gvardeyskoye, επισυνάπτοντας ένα βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνει την επίθεση από την οπτική γωνία ενός drone.

Οι αποθήκες πετρελαίου βρίσκονται κοντά στην αεροπορική βάση Gvardeyskoye, η οποία χρησιμοποιείται ως βάση εκτόξευσης για διάφορα ρωσικά αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για την επίθεση στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία πραγματοποιεί τακτικά βαθιές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στη Ρωσία, βασιζόμενη κυρίως σε drones που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της χώρας.

Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να παραλύσει την κύρια πηγή χρηματοδότησης της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πόλεμος Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τσάκωσαν 45χρονο με κοκαΐνη στο όχημά του

ΚΑΙΡΟΣ 23 ώρες πριν

Κατέρρευσε τοιχίο και καταπλάκωσε αυτοκίνητα στην Κέρκυρα – Προβλήματα στη Λακωνία από την κακοκαιρία

ΧΑΛΑΡΑ 7 ώρες πριν

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χειροκροτήματα και συγκίνηση για τον δρομέα που τερμάτισε τελευταίος, βίντεο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Σοφία Μουτίδου: Η δημόσια τοποθέτηση κατά των media – “Θέλουν να με φάνε ζωντανή”

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Αποφυλακίζεται ο Νικολά Σαρκοζί μετά από 20 μέρες στη φυλακή

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Βορίζια: Στη φυλακή τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη για το μακελειό