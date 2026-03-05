“Οι χώρες της ΕΕ θα πληρώσουν το τίμημα, αργά ή γρήγορα αν παραμείνουν σιωπηλές”, λέει το Ιράν

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «θα πληρώσουν το τίμημα, αργά ή γρήγορα», αν παραμείνουν σιωπηλές απέναντι στην αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τεχεράνης στον ισπανικό τηλεοπτικό σταθμό TVE.

Ο Εσμαήλ Μπαγκαΐ επανέλαβε επίσης την άρνηση της Τεχεράνης ότι ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο εκτοξεύθηκε από το Ιράν.

To μήνυμα της ΕΕ

Θυμίζουμε πως την Τρίτη η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε στείλει το μήνυμα της ΕΕ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ασταθής. Αλλά τρία πράγματα είναι ξεκάθαρα: Καταρχάς, υπάρχει ανανεωμένη ελπίδα για τον λαό του Ιράν που υποφέρει εδώ και πολύ καιρό. Υποστηρίζουμε σθεναρά το δικαίωμά τους να καθορίζουν το μέλλον τους.

Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποκλιμακώσουμε και να σταματήσουμε την εξάπλωση της σύγκρουσης. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τις απερίσκεπτες και αδιάκριτες επιθέσεις του εναντίον των γειτόνων του και των κυρίαρχων χωρών του.

Τρίτον, η σταθερότητα της περιοχής είναι ύψιστης σημασίας. Η μόνη διαρκής λύση είναι η διπλωματική.

Αυτό σημαίνει μια αξιόπιστη μετάβαση για το Ιράν, η οποία περιλαμβάνει την παύση τόσο του πυρηνικού όσο και του βαλλιστικού προγράμματος, καθώς και τον τερματισμό των αποσταθεροποιητικών ενεργειών στην περιοχή.

Σήμερα το απόγευμα, θα συζητήσουμε τη συνολική κατάσταση στη συνεδρίαση του Κολλεγίου Ασφαλείας.

Επειδή, από την ενέργεια έως την πυρηνική ενέργεια, από τη μετανάστευση έως την ασφάλεια, η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τις επιπτώσεις των πρόσφατων γεγονότων» είχε αναφέρει.