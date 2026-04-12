“Όχι” Στάρμερ στα σχέδια Τραμπ για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Σημαντικές διαφωνίες καταγράφονται μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο Κιρ Στάρμερ αρνήθηκε να συμμετάσχει στο σχέδιο ναυτικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σύμφωνα με την dailymail φέρεται να κρατά αποστάσεις από το σχέδιο της Ουάσιγκτον, αρνούμενος να στηρίξει μια τέτοια κίνηση, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια οικονομία.

Η απόφαση έρχεται μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν, επιτείνοντας την ανησυχία για νέα κλιμάκωση στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αναπτύξει στρατιωτικά πλοία σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, με στόχο να ελέγχει κάθε πλοίο που διέρχεται από την περιοχή.

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό θα προχωρά σε ελέγχους και ενδεχόμενες παρεμβάσεις σε πλοία που θεωρεί ότι παραβιάζουν τους κανόνες, ενώ άφησε αιχμές για χώρες που δεν στηρίζουν την πρωτοβουλία.

Από την πλευρά του Λονδίνου, κυβερνητικές πηγές ξεκαθάρισαν ότι προτεραιότητα αποτελεί η διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και η αποφυγή περαιτέρω έντασης. Η Βρετανία, σε συνεργασία με τη Γαλλία και άλλους συμμάχους, επιδιώκει τη συγκρότηση διεθνούς συμμαχίας με στόχο τη σταθερότητα στην περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται κομβικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά κάθε στρατιωτική κίνηση ιδιαίτερα κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία.

Την ίδια ώρα, οι σχέσεις εντός του ΝΑΤΟ δείχνουν να δοκιμάζονται, με τον Τραμπ να ασκεί έντονη κριτική στους συμμάχους που δεν στηρίζουν πιο επιθετικές ενέργειες, εντείνοντας το ήδη τεταμένο κλίμα.