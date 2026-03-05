MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας μεταβαίνει στην Κύπρο, τέσσερις μέρες μετά την επίθεση στις βάσεις τις RAF

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι μεταβαίνει στην Κύπρο, τέσσερις ημέρες αφού drone έπληξε την βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, μετέδωσαν πολλά βρετανικά μέσα.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει επιβεβαιώσει την επίσκεψη που πραγματοποιείται την ώρα που το Λονδίνο επικρίνεται από τις κυπριακές αρχές ότι καθυστέρησε στην ανάπτυξη ενισχύσεων για την προστασία των δύο βρετανικών βάσεων του νησιού.

Βρετανία Κύπρος

