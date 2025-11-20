Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του – Δείτε φωτογραφίες

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον και έγινε δεκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ο 40χρονος Πορτογάλος σταρ συμμετείχε στη σαουδαραβική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την αμερικανική πρωτεύουσα και πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στις ΗΠΑ μετά το 2017, όταν είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για βιασμό, τις οποίες έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες ξεναγήθηκαν προσωπικά από τον Τραμπ στους χώρους του Λευκού Οίκου, περιηγούμενοι σε διαδρόμους διακοσμημένους με πορτρέτα ιστορικών προσωπικοτήτων και πίνακες σε χρυσές κορνίζες. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος τους υποδέχθηκε θερμά και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Ο Ρονάλντο πόζαρε χαμογελαστός δίπλα στον Τραμπ, ενώ η Τζορτζίνα έκλεψε τις εντυπώσεις επιδεικνύοντας το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της, αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων, πάνω στο προεδρικό γραφείο. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από τον Λευκό Οίκο και αναρτήθηκαν αργότερα από τον ίδιο τον Ρονάλντο στα κοινωνικά δίκτυα, προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις.

Πολλοί θαυμαστές του Πορτογάλου σταρ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι πόζαρε δίπλα σε ένα τόσο αμφιλεγόμενο πολιτικό πρόσωπο. «Τον ακολουθώ και τον θαυμάζω από το 2006», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του Ρονάλντο στο Instagram, όπου περπατά δίπλα στον Τραμπ στην Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας. «Δεν τον έχω δει ποτέ να χάνει, πόσο μάλλον με τέτοιο τρόπο. Πραγματικά θλιβερή μέρα». Ένας άλλος σχολίασε: «Αν ήθελες άλλη απόδειξη ότι ο Μέσι είναι καλύτερος, τώρα την έχεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ αναφέρθηκε με χιούμορ κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στη μεγάλη επιρροή του Ρονάλντο στον γιο του, Μπάρον, λέγοντας ότι του κανόνισε να γνωρίσει τον ποδοσφαιριστή και ότι «αυτό το γεγονός θα τον κάνει να σέβεται ακόμη περισσότερο τον πατέρα του».

Η επίσκεψη του Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο, στο πλευρό του Τραμπ και της σαουδαραβικής αντιπροσωπείας, προκάλεσε συζητήσεις διεθνώς, με πολλούς να θεωρούν πως ο Πορτογάλος σταρ «ρίσκαρε» την εικόνα του για χάρη μιας πολιτικής εμφάνισης υψηλού προφίλ.