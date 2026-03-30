Ο Τραμπ σκέφτεται να καλέσει τις αραβικές χώρες να καλύψουν το κόστος του πολέμου στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ενδιαφερόταν να καλέσει τις αραβικές χώρες να πληρώσουν το κόστος του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, προσθέτοντας ότι ο ίδιος θα έχει περισσότερα να πει για το ζήτημα αυτό.

Η Λέβιτ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, κατά την καθημερινή ενημέρωση του Τύπου, εάν αραβικές χώρες θα μπορούσαν να παρέμβουν και να βοηθήσουν να καλυφθεί το κόστος του πολέμου. Απάντησε ότι δεν θα προκαταλάβει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, όμως αυτή ήταν μια ιδέα που είχε εκείνος.

«Νομίζω ότι είναι κάτι που ο πρόεδρος θα ενδιαφερόταν πολύ να τις καλέσει να κάνουν», είπε.

«Είναι μια ιδέα που ξέρω ότι έχει (ο Τραμπ) και κάτι για το οποίο πιστεύω θα ακούσετε περισσότερα από τον ίδιο», πρόσθεσε.

Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

