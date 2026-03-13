MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ προαναγγέλλει μεγάλο χτύπημα στο Ιράν: Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες

THESTIVAL TEAM

Ανάρτηση στο Truth Social με την οποία φαίνεται να προαναγγέλλει μεγάλο χτύπημα στο Ιράν έκανε το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ γράφει, επίσης, «καταστρέφουμε εντελώς το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, όμως, αν διαβάσετε την αποτυχημένη εφημερίδα New York Times, θα νομίζετε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε. Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία του δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί, και οι ηγέτες του έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης».

«Διαθέτουμε ασύγκριτη πυρκαγιά, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο. Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ» κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

