Ο Τραμπ παραμένει αντίθετος στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Φωτογραφία: Intime
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επαναβεβαίωσε χθες Δευτέρα μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιτίθεται στην προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ.

Η «σταθερή Δυτική Όχθη κρατά το Ισραήλ ασφαλές κι ευθυγραμμίζεται με τον στόχο αυτής της κυβέρνησης να επιτύχει την ειρήνη στην περιφέρεια», ανέφερε ο αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάστηκε από το πρακτορείο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

