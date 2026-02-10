Ο Τραμπ παραμένει αντίθετος στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επαναβεβαίωσε χθες Δευτέρα μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιτίθεται στην προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ.
Η «σταθερή Δυτική Όχθη κρατά το Ισραήλ ασφαλές κι ευθυγραμμίζεται με τον στόχο αυτής της κυβέρνησης να επιτύχει την ειρήνη στην περιφέρεια», ανέφερε ο αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάστηκε από το πρακτορείο
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
