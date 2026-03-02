MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ λέει ότι έχει τρεις πολύ καλούς υποψήφιους για να αναλάβουν την ηγεσία του Ιράν μεταπολεμικά

THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή 1/3 μιλώντας στους New York Times πως «έχει τρεις πολύ καλούς υποψήφιους» για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του Ιράν μεταπολεμικά, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας το Σάββατο, κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εφημερίδα.

Ερωτηθείς ποιον θα ήθελε να δει να αναλαμβάνει επικεφαλής της χώρας, ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας απάντησε «έχω τρεις πολύ καλές επιλογές», προσθέτοντας: «δεν θα τις αποκαλύψω προς το παρόν. Ας τελειώσουμε τη δουλειά πρώτα».

Ο κ. Τραμπ επανέλαβε ακόμη ότι «πρόθεση» της κυβέρνησής του και αυτής του Ισραήλ είναι ο πόλεμος να διαρκέσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες».

