Ο Τραμπ κλείνει τον εναέριο χώρο πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα, στο σύνολό του – H ανάρτησή του

THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα κλείσει στο σύνολό του.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Προς όλες τις Αεροπορικές Εταιρίες, τους Πιλότους, τους Λαθρεμπόρους Ναρκωτικών, και τους Διακινητές Ανθρώπων, παρακαλώ θεωρείστε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ».

Η ανάρτηση του Τραμπ

Σύμφωνα με το Reuterts υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για μια «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κατά τη διάρκεια πτήσεων πάνω από τη Βενεζουέλα, λόγω της “επιδείνωσης της κατάστασης ασφάλειας και της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας εντός ή γύρω από τη χώρα”.

