MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ρονάλντο στις ΗΠΑ: “Είσαι ο GOAT, σε χρειαζόμαστε”

|
THESTIVAL TEAM

Ένα απρόσμενο μήνυμα προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω TikTok, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αποκαλεί τον Πορτογάλο σούπερ σταρ «τον κορυφαίο όλων των εποχών» και να τον καλεί να επισκεφθεί -ή ακόμη και να αγωνιστεί- στην Αμερική.

Ο Τραμπ ανάρτησε βίντεο στο οποίο απευθύνεται απευθείας στον επιθετικό της Al Nassr, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ρονάλντο, είσαι ο GOAT. Σε χρειαζόμαστε στην Αμερική. Έλα γρήγορα, σε θέλουμε εδώ».

Το βίντεο συνοδευόταν από εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που παρουσίαζαν τους δύο να παίζουν ποδόσφαιρο μέσα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

@realdonaldtrump

A MESSAGE FROM ONE GOAT TO ANOTHER

♬ original sound – President Donald J Trump

Η σχέση των δύο ανδρών είχε ήδη φανεί να βρίσκεται σε καλό επίπεδο μετά την επίσκεψη του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο πριν από μερικούς μήνες. Τότε, ο Πορτογάλος άσος είχε κάνει λόγο για «θερμή υποδοχή» και είχε ευχαριστήσει τον Αμερικανό πρόεδρο για την πρόσκληση, τονίζοντας πως είναι έτοιμος «να εμπνεύσει τις νέες γενιές για ένα μέλλον με θάρρος και υπευθυνότητα».

Το νέο μήνυμα έρχεται τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Παράλληλα, συμπίπτει με την έναρξη της νέας σεζόν στο MLS, πρωτάθλημα με το οποίο ο Ρονάλντο έχει συνδεθεί μεταγραφικά κατά καιρούς.

Παρότι ο 39χρονος άσος δεσμεύεται συμβολαιακά με την Al Nassr και μια άμεση μετακίνηση φαντάζει δύσκολη, η δημόσια πρόσκληση του Τραμπ άνοιξε ξανά τη συζήτηση. Πολλοί φίλοι του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ θα ήθελαν να δουν τον CR7 να αγωνίζεται σε αμερικανικό έδαφος, ειδικά σε μια περίοδο που η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Κριστιάνο Ρονάλντο Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Έκτακτη διακοπή νερού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ρονάλντο στις ΗΠΑ: “Είσαι ο GOAT, σε χρειαζόμαστε”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Μεσολόγγι: 74χρονος προσπάθησε να μαχαιρώσει τρεις φορές 28χρονο που του έκανε παρατήρηση για την οδήγησή του

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Βίντεο σοκ από τις ΗΠΑ: Αγροτικό εκτοξεύτηκε 30 μέτρα στον αέρα και έπεσε σε σπίτι

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Ποια είναι η καλύτερη ώρα μέσα στη μέρα για να φας πρωτεΐνη;

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Κατερίνα Καραβάτου για Νίκο Αποστολόπουλο: “Άκουσα ότι είχε πει κάτι πολύ χοντρό για μένα”