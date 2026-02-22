Ο Τραμπ κάλεσε τον Ρονάλντο στις ΗΠΑ: “Είσαι ο GOAT, σε χρειαζόμαστε”

Ένα απρόσμενο μήνυμα προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω TikTok, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αποκαλεί τον Πορτογάλο σούπερ σταρ «τον κορυφαίο όλων των εποχών» και να τον καλεί να επισκεφθεί -ή ακόμη και να αγωνιστεί- στην Αμερική.

Ο Τραμπ ανάρτησε βίντεο στο οποίο απευθύνεται απευθείας στον επιθετικό της Al Nassr, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ρονάλντο, είσαι ο GOAT. Σε χρειαζόμαστε στην Αμερική. Έλα γρήγορα, σε θέλουμε εδώ».

Το βίντεο συνοδευόταν από εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που παρουσίαζαν τους δύο να παίζουν ποδόσφαιρο μέσα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Η σχέση των δύο ανδρών είχε ήδη φανεί να βρίσκεται σε καλό επίπεδο μετά την επίσκεψη του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο πριν από μερικούς μήνες. Τότε, ο Πορτογάλος άσος είχε κάνει λόγο για «θερμή υποδοχή» και είχε ευχαριστήσει τον Αμερικανό πρόεδρο για την πρόσκληση, τονίζοντας πως είναι έτοιμος «να εμπνεύσει τις νέες γενιές για ένα μέλλον με θάρρος και υπευθυνότητα».

Το νέο μήνυμα έρχεται τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Παράλληλα, συμπίπτει με την έναρξη της νέας σεζόν στο MLS, πρωτάθλημα με το οποίο ο Ρονάλντο έχει συνδεθεί μεταγραφικά κατά καιρούς.

Παρότι ο 39χρονος άσος δεσμεύεται συμβολαιακά με την Al Nassr και μια άμεση μετακίνηση φαντάζει δύσκολη, η δημόσια πρόσκληση του Τραμπ άνοιξε ξανά τη συζήτηση. Πολλοί φίλοι του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ θα ήθελαν να δουν τον CR7 να αγωνίζεται σε αμερικανικό έδαφος, ειδικά σε μια περίοδο που η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.