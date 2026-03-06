MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ έφερε πάστορες στο Οβάλ Γραφείο για να προσευχηθούν υπέρ της αμερικανικής επιχείρησης στο Ιράν – Δείτε το βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Χριστιανοί πάστορες προσευχήθηκαν μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο για την επιτυχία της αμερικανικής επιχείρησης στο Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι πάστορες ζήτησαν καθοδήγηση, σοφία και προστασία για τον πρόεδρο καθώς ηγείται της χώρας.

Η συγκέντρωση οργανώθηκε με τη συμμετοχή του Γραφείου Θρησκείας του Λευκού Οίκου, με επικεφαλής την τηλεευαγγελίστρια, Πόλα Γουάιτ.

Ένας από τους πάστορες που συμμετείχε στην τελετή στον Λευκό Οίκο, είπε πως ήταν τιμή του να ηγηθεί της προσευχής για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ άλλοι συμμετέχοντες μίλησαν για «απίστευτη μέρα» και σημαντική στιγμή για να προσευχηθούν για την ηγεσία των ΗΠΑ.

Η ομαδική προσευχή αντικατοπτρίζει την προσέγγιση του Τραμπ προς τις ευαγγελικές χριστιανικές ομάδες, βασική πολιτική βάση των Ρεπουμπλικανών.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Κατερίνη: Συνελήφθη ανήλικος για παραχάραξη νομισμάτων και διακίνηση καρτών ΑΤΜ-κλώνων – Κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 49χρονο που οδηγούσε ΙΧ χωρίς πινακίδες και δίπλωμα

ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

Πλήρες γάλα ή άπαχο; Ποιο είναι πιο υγιεινό

EUROBANK 23 ώρες πριν

Η Eurobank ενισχύει τη χρηματοδότηση και τη διεθνή ανάπτυξη της τουριστικής τεχνολογίας μέσω του TourismTech Cluster και διεθνών στρατηγικών συνεργασιών στην έκθεση MWC 2026

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Γεράσιμος Ανδρεάτος για Ακύλα και Ferto: “Ίσως να μην το περιμένετε αυτό από μένα”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Η Δούκισσα της Πλακεντίας” με τη Μαρία Κίτσου από σήμερα στο Θέατρο Αριστοτέλειον