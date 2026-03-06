Ο Τραμπ έφερε πάστορες στο Οβάλ Γραφείο για να προσευχηθούν υπέρ της αμερικανικής επιχείρησης στο Ιράν – Δείτε το βίντεο

Χριστιανοί πάστορες προσευχήθηκαν μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο για την επιτυχία της αμερικανικής επιχείρησης στο Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι πάστορες ζήτησαν καθοδήγηση, σοφία και προστασία για τον πρόεδρο καθώς ηγείται της χώρας.

Η συγκέντρωση οργανώθηκε με τη συμμετοχή του Γραφείου Θρησκείας του Λευκού Οίκου, με επικεφαλής την τηλεευαγγελίστρια, Πόλα Γουάιτ.

Ένας από τους πάστορες που συμμετείχε στην τελετή στον Λευκό Οίκο, είπε πως ήταν τιμή του να ηγηθεί της προσευχής για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ άλλοι συμμετέχοντες μίλησαν για «απίστευτη μέρα» και σημαντική στιγμή για να προσευχηθούν για την ηγεσία των ΗΠΑ.

Η ομαδική προσευχή αντικατοπτρίζει την προσέγγιση του Τραμπ προς τις ευαγγελικές χριστιανικές ομάδες, βασική πολιτική βάση των Ρεπουμπλικανών.

