O Τραμπ χορεύει YMCA με διάσημο Youtuber και γίνεται viral – Δείτε το βίντεο

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε χθες, στα παρασκήνια συγκέντρωσης των Ρεπουμπλικανών, με τον διάσημο Youtuber Τζέικ Πολ και δεν έχασε την ευκαιρία να επιδείξει για ακόμα μία φορά τις χορευτικές του ικανότητες.

O Τραμπ καλωσόρισε τον Τζέικ Πολ στη σκηνή κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Κεντάκι, λέγοντας ότι θα υποστηρίξει τον πρώην πυγμάχο και νυν YouTuber, αν αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα στο μέλλον.

«Θα κάνω μια πρόβλεψη ότι, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα διεκδικήσετε πολιτικό αξίωμα. Και έχετε την πλήρη και ολοκληρωτική μου υποστήριξη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τζέικ Πολ.

Δείτε το βίντεο