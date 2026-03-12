O Τραμπ χορεύει YMCA με διάσημο Youtuber και γίνεται viral – Δείτε το βίντεο
Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε χθες, στα παρασκήνια συγκέντρωσης των Ρεπουμπλικανών, με τον διάσημο Youtuber Τζέικ Πολ και δεν έχασε την ευκαιρία να επιδείξει για ακόμα μία φορά τις χορευτικές του ικανότητες.
O Τραμπ καλωσόρισε τον Τζέικ Πολ στη σκηνή κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Κεντάκι, λέγοντας ότι θα υποστηρίξει τον πρώην πυγμάχο και νυν YouTuber, αν αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα στο μέλλον.
«Θα κάνω μια πρόβλεψη ότι, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα διεκδικήσετε πολιτικό αξίωμα. Και έχετε την πλήρη και ολοκληρωτική μου υποστήριξη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τζέικ Πολ.
Δείτε το βίντεο
🗣️ "I'm going to make a prediction that you will be, in the not too distant future, running for political office. And you have my complete and total endorsement"
Donald Trump endorsed Jake Paul at a Republican rally before dancing with the Youtuber backstage pic.twitter.com/dYV4DMdWqv— The Telegraph (@Telegraph) March 12, 2026