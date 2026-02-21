MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές παγκοσμίως

THESTIVAL TEAM

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο την απόφασή του να αυξήσει από 10% σε 15% τον δασμό που είχε επιβάλει προηγουμένως σε εισαγωγές από όλο τον κόσμο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εξήγησε ότι αποφάσισε να αυξήσει τον δασμό στο «πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά δοκιμασμένο» 15% έπειτα από «πολλούς μήνες σκέψης».

Εκφράζοντας για μια ακόμη φορά την οργή του για τη χθεσινή δικαστική απόφαση για τους δασμούς, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Με βάση μια διεξοδική, λεπτομερή και πλήρη ανασκόπηση της γελοίας, κακογραμμένης και εξαιρετικά αντιαμερικανικής απόφασης σχετικά με τους δασμούς που εκδόθηκε χθες, μετά από ΠΟΛΛΟΥΣ μήνες σκέψης, από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλώ να θεωρηθεί η παρούσα δήλωση ως δήλωση ότι εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό 10% σε χώρες, πολλές από τις οποίες «εκμεταλλεύονταν» τις Ηνωμένες Πολιτείες για δεκαετίες, χωρίς αντίποινα (μέχρι που ήρθα εγώ!), στο πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%. Κατά τη διάρκεια των επόμενων λίγων μηνών, η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει και θα εκδώσει τους νέους και νομικά επιτρεπόμενους δασμούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικασία μας για να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη – ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

