Ο Τραμπ αστειεύτηκε για το Περλ Χάρμπορ μπροστά στην… πρωθυπουργό της Ιαπωνίας – Δείτε βίντεο

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πει κάτι δεν υπολογίζει από αβρότητες και διπλωματική διακριτικότητα, ακόμη και αν αυτό γίνεται μπροστά σε φίλους και συμμάχους.

Στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα μαζί με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε ένα ιστορικό γεγονός που είναι και για τους δύο φορτισμένο: την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ.

Όταν δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο γιατί δεν ενημέρωσε συμμάχους -όπως η Ιαπωνία- για την πρόθεσή του να επιτεθεί στο Ιράν, ο Τραμπ επέλεξε να αναφερθεί στην επίθεση που έγινε το 1941 και έβαλε τις ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ένα πράγμα είναι ότι δεν θέλεις να δίνεις πολλά σημάδια. Ξέρεις, όταν εισβάλαμε, εισβάλαμε πολύ σκληρά, και δεν το είπαμε σε κανέναν επειδή θέλαμε να είναι έκπληξη. Ποιος ξέρει καλύτερα από την Ιαπωνία για τις εκπλήξεις;» είπε ο Τραμπ, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι που άκουγαν προσπαθούσαν να κρύψουν τα γέλια τους.

Και απευθυνόμενος στην Τακαΐτσι είπε: «Γιατί δεν μου είπες για το Περλ Χάρμπορ; Εντάξει;».

Στην αίθουσα έπεσε σιωπή, αναφέρει ο Independent, και ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι «με ρώτησε [ενν. ο δημοσιογράφος] για τις εκπλήξεις. Χάρη σε αυτή την έκπληξη καταστρέψαμε το 50% και πολύ περισσότερο από αυτό που περιμέναμε. Οπότε πάω και μιλάω σε όλους για αυτό και δεν είναι πια έκπληξη».

Σημειώνεται πως έχουν περάσει 83 χρόνια από την επίθεση και οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία είναι πλέον στενοί σύμμαχοι. Για τον Τραμπ φαίνεται να είναι αρκετά, για να μπορεί να κάνει αμήχανα αστεία.

