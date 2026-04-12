Τραμπ: Μπορώ να καταστρέψω το Ιράν σε μία μέρα – Απειλή δασμών 50% στην Κίνα

Η εφαρμογή του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ θα πάρει λίγο χρόνο, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο δίκτυο Fox News.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης την απειλή του να καταστρέψει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αν δεν υπάρξει συμφωνία για ένα τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

“Θα μπορούσα να καταστρέψω ολοσχερώς το Ιράν μέσα σε μία μέρα. Θα μπορούσα να το καταστρέψω ολοσχερώς μέσα σε μία ώρα”, είπε, παραθέτοντας ως στόχους “όλες τις ενεργειακές υποδομές τους, όλα τα εργοστάσιά τους, όλους τους ηλεκτρικούς σταθμούς τους”.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τον «ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ οποιωνδήποτε πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ».

Σε μια μακροσκελή νέα ανάρτηση στο Truth Social, λέει ότι «η συνάντηση πήγε καλά, συμφωνήθηκαν τα περισσότερα σημεία, αλλά το μόνο σημείο που είχε πραγματικά σημασία, τα ΠΥΡΗΝΙΚΑ, δεν πήγε».

Λέει ότι «κάποια στιγμή» θα επιτευχθεί συμφωνία για την ελεύθερη διέλευση, αλλά «το Ιράν δεν επέτρεψε να συμβεί αυτό λέγοντας απλώς: ”Μπορεί να υπάρχει ένα ορυχείο κάπου εκεί έξω”, που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από αυτούς».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ αναφέρει επίσης ότι «έδωσα εντολή στο Ναυτικό μας να αναζητήσει και να απαγορεύσει κάθε πλοίο σε Διεθνή Ύδατα που έχει πληρώσει φόρο στο Ιράν» και ότι το Ναυτικό των ΗΠΑ πρόκειται να αρχίσει «να καταστρέφει τις νάρκες που τοποθέτησαν οι Ιρανοί στα Στενά».

«Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στην ανοιχτή θάλασσα», λέει, προσθέτοντας «οποιοσδήποτε Ιρανός ανοίξει πυρ εναντίον μας ή εναντίον ειρηνικών πλοίων, θα καταστραφεί στην κόλαση!»

«Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει σύντομα», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ