Ο Τραμπ απειλεί με αποχώρηση από το ΝΑΤΟ – Στόχος επίθεσης ξανά η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα «πραγματικά ανόητο λάθος» την άρνηση πολλών χωρών του ΝΑΤΟ να προσφέρουν βοήθεια στις ΗΠΑ για την προστασία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει το Ιράν έπειτα από την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ κάνει ένα πραγματικά ανόητο λάθος» δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, λίγο αφότου έγραψε σε ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social ότι δεν έχει πλέον την ανάγκη τους για να διασφαλίσει την ασφάλεια αυτού του στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία περάσματος.

«Εδώ και καιρό έλεγα πως αναρωτιόμουν εάν το ΝΑΤΟ θα ήταν πάντα εκεί για εμάς. Επομένως, αυτή ήταν μια μεγάλη δοκιμασία, διότι δεν τους έχουμε ανάγκη, όμως θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί», επέμεινε.

«Το άλλο θέμα, που είναι, πιστεύω, πολύ σημαντικό, είναι ότι εμείς δεν χρειαζόμασταν να είμαστε εκεί για την Ουκρανία» συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε δεκτό τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πατρικίου.

«Βοηθήσαμε με την Ουκρανία και εκείνοι δεν βοηθούν με το Ιράν και όλοι εκείνοι αναγνωρίζουν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», τόνισε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

«Είναι ένα πολύ κακό πράγμα για το ΝΑΤΟ», εκτίμησε.

«Δεν έχουμε πλέον ανάγκη και δεν θέλουμε πλέον βοήθεια από χώρες του ΝΑΤΟ. Ποτέ δεν χρειαζόμασταν βοήθεια» διαβεβαίωσε λίγο νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social, αναφέροντας επίσης την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Νότια Κορέα, άλλους συμμάχους που απέρριψαν τα αιτήματά του για συνδρομή.

Στο Οβάλ Γραφείο, ωστόσο, δήλωσε πως στις ΗΠΑ «θα άρεσε να έχουν λίγη βοήθεια» για τον εντοπισμό ναρκών στα Στενά του Ορμούζ.

Ερωτηθείς για τις προθέσεις του σχετικά με τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου, πυλώνα του οποίου είναι οι ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης παρέμεινε ασαφής.

«Δεν σκέφτομαι τίποτα συγκεκριμένο» δήλωσε, αφού επισήμανε τις δαπάνες που οι ΗΠΑ καταβάλλουν για το ΝΑΤΟ: «Είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα έπρεπε να εξετάσουμε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κρις Στάρμερ, έκανε ένα «τεράστιο λάθος» απορρίπτοντας το αίτημά του για βοήθεια, ενώ αγνόησε την αντίθεση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας πως ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους θα εγκαταλείψει σύντομα τα καθήκοντά του.

Εκρήξεις στη Βαγδάτη, στόχος επίθεσης έγινε ξανά η πρεσβεία των ΗΠΑ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε τη Βαγδάτη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ενώ αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας ανέφερε επίθεση με drones και ρουκέτες εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στην ιρακινή πρωτεύουσα.

Σε ένα εστιατόριο της Βαγδάτης, όπου οι πελάτες παρέμειναν ατάραχοι παρά τις εκρήξεις, αυτόπτης μάρτυρας αφηγήθηκε στο AFP ότι είδε εκρήξεις στον ουρανό κατά την αναχαίτιση βλημάτων από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Μια γυναίκα ανέφερε ότι είδε από το μπαλκόνι της πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει κοντά στο κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας. Ο αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας δήλωσε επίσης ότι προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή εξαιτίας της επιδρομής drone.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ έγινε για ακόμη μια φορά στόχος επίθεσης με drones και ρουκέτες, σύμφωνα με τον αξιωματούχο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν κι εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, το Ιράκ έχει εμπλακεί σε μια σύρραξη που ήθελε να αποφύγει πάση θυσία.

Ένοπλες σιιτικές οργανώσεις, προσκείμενες στην Τεχεράνη, αναλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών διπλωματικών, στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ μέλη τους γίνονται στόχοι αεροπορικών πληγμάτων που αποδίδονται στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ.

Το προηγούμενο 24ωρο, η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη βρέθηκε δύο φορές στο στόχαστρο, ενώ ένα drone συνετρίβη στην οροφή ξενοδοχείου στην αυστηρά φυλασσόμενη Πράσινη Ζώνη.