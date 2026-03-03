Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως κατέστρεψε κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης στα πλήγματά του στο Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέστρεψαν θέσεις διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν.

Σε «συνεχείς επιχειρήσεις» καταστράφηκαν «εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου των Φρουρών της Επανάστασης, ιρανικές δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones και στρατιωτικά αεροδρόμια» και «θα συνεχίσουμε» την «αποφασιστική δράση εναντίον των άμεσων απειλών που εγείρει το ιρανικό καθεστώς», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).