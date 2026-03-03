MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως κατέστρεψε κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης στα πλήγματά του στο Ιράν

|
THESTIVAL TEAM

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέστρεψαν θέσεις διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν.

Σε «συνεχείς επιχειρήσεις» καταστράφηκαν «εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου των Φρουρών της Επανάστασης, ιρανικές δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones και στρατιωτικά αεροδρόμια» και «θα συνεχίσουμε» την «αποφασιστική δράση εναντίον των άμεσων απειλών που εγείρει το ιρανικό καθεστώς», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Θ. Πλεύρης: Μεγαλύτερη παρακολούθηση σε Iρανούς που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Άρης: Συμμετείχαν στην προπόνηση Μορόν και Γαλανόπουλος – Τα νεότερα για τους τραυματίες

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Ακύλας: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ του “Ferto”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Από ισόβια, 15ετή κάθειρξη σε 49χρονο για δολοφονία συγκρατούμενού του στις φυλακές Νιγρίτας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Καθαρισμός μπάνιου με 1 φυσικό υλικό: Το απλό κόλπο από ειδικό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ώρες πριν

Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: 8 στις 10 επιχειρήσεις είχαν μείωση τζίρου σε σχέση με πέρυσι στις χειμερινές εκπτώσεις